MARIA FUMAÇA VOLTA A TER SAÍDAS DE JAGUARIÚNA AOS SÁBADOS E FERIADOS

Jaguariúna volta a consolidar seu protagonismo no turismo ferroviário paulista com o fortalecimento das operações do tradicional passeio de trem, que passa a contar com saídas programadas diretamente da Estação de Jaguariúna aos sábados e feriados.

A ação foi articulada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), reforçando o posicionamento estratégico do município como referência em turismo histórico, cultural e de experiência.

As partidas acontecem em horários alternados, às 10h e às 14h, conforme programação, permitindo que turistas e moradores vivenciem uma verdadeira viagem no tempo a bordo da centenária locomotiva a vapor.

Além do passeio ferroviário, a retomada fortalece toda a cadeia turística da cidade, impulsionando a gastronomia, a Feira de Artes e Artesanato (FEART), o comércio local, os espaços culturais e os serviços ligados ao turismo.

O prefeito Davi Neto também ressaltou a relevância da retomada das saídas regulares para o município: “Jaguariúna tem uma forte conexão com sua história ferroviária e investir no turismo é investir em desenvolvimento, geração de renda e valorização da nossa cidade. A Maria Fumaça é um patrimônio turístico que orgulha nossa população e atrai visitantes de todo o Brasil.”

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Bruscato, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo local: “Mais do que um passeio turístico, a Maria Fumaça representa identidade, memória e desenvolvimento econômico para Jaguariúna. Trabalhamos para fortalecer experiências que movimentem nossa economia, valorizem nossa história e façam com que o turista permaneça mais tempo na cidade, consumindo no comércio, na gastronomia e conhecendo nossos atrativos.”

O passeio percorre trechos preservados da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, passando por fazendas históricas de café, pontes e paisagens rurais. A experiência conta ainda com guias especializados e atrações musicais nos vagões históricos.

Programação e horários:

Partidas conforme a programação, aos sábados, às 14h, em passeios extras e nos feriados, em horários alternados, 10h e 14h

Opções de passeios:

Mini passeio (Jaguariúna x Carlos Gomes): Ideal para famílias e grupos que buscam uma experiência mais curta e dinâmica. Com duração aproximada de 1h20 (ida e volta), o trem segue até a estação de Carlos Gomes e retorna à Jaguariúna.

Aos feriados, percurso completo (Jaguariúna x Campinas): A jornada clássica para quem deseja uma imersão total. Com cerca de 3h30 de duração total, o passeio leva os passageiros até a Estação Anhumas, em Campinas, retornando à Jaguariúna ao final da tarde.

Serviço:

O que: Passeio de Trem Maria Fumaça (saídas de Jaguariúna).

Quando: Sábados e feriados.

Horários de partida: 14h aos sábados, em passeios programados e nos feriados em horários alternados 10h e 14h.

Local: Estação de Trem de Jaguariúna (Av. Marginal, 600 – Centro Cultural).

Informações:

Percursos e horários: Opções disponíveis no momento da aquisição dos ingressos, seja pelo site da ABPF, no CIT ou diretamente na bilheteria da estação.

Recomenda-se a compra antecipada pelo site oficial com preços promocionais: mariafumacacampinas.com.br, ou na bilheteria da Estação de Trem em Jaguariúna.

Foto: Diego Monarin