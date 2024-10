Mariana dos Santos vence etapa de Prova de Três Tambores em Jaguariúna

A atleta pedreirense Mariana dos Santos esteve disputando nos dias 25 e 26 de outubro, Prova de Três Tambores na cidade de Jaguariúna que reuniu competidoras de várias regiões do Estado de São Paulo.

Contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira, Mariana dos Santos conquistou o 1º lugar na Categoria Feminina Gol 1 e o 3º lugar na Categoria Gol 2, além do 1º lugar na Classificação Geral entre todas as competidoras.

“Parabéns Mariana dos Santos pelos resultados conquistados durante a Prova de Três Tambores realizada na vizinha cidade de Jaguariúna”, destacou ao ser informado o Prefeito Fábio Polidoro.

Mariana dos Santos agradeceu na oportunidade o importante apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes e Lazer, sua equipe técnica, além de seus apoiadores.