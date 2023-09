Mário Gatti integra rede de monitoramento de vírus respiratórios

Unidades subsidiam a adequação da vacina contra a gripe a cada ano

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar recebeu visita da diretoria técnica da Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória, do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, para repactuação e fortalecimento dos processos de monitoramento dos vírus respiratórios em Campinas.

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e a UPA Campo Grande integram o Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias, que monitora a circulação dos vírus causadores de doenças respiratórias no país e subsidia a adequação da vacina contra a gripe a cada ano, conforme o perfil dos vírus circulantes.

Esse sistema é formado por uma Rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal existente em todo o país. No Estado de São Paulo, a rede é composta por 21 unidades de atendimento, duas das quais em Campinas.

Cada unidade sentinela coleta semanalmente cinco amostras de secreção respiratória de pacientes que procuram atendimento com sintomas leves de síndromes gripais (SG).

Todas as amostras de secreção respiratória são enviadas ao Instituto Adolpho Lutz para análise e posterior mapeamento da circulação viral no Estado de São Paulo. Os resultados são encaminhados para o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, para compor o panorama do país.

As amostras coletadas e seus resultados compõem painéis informativos e pesquisas desde o município até a Organização Mundial de Saúde (OMS).