Mata Ciliar recebe o sétimo tigre d’água americano somente neste ano

A chegada de tigres d’água americano ao Cras evidenciam um problema que a introdução desta espécie tem causado para a biodiversidade local, em que muitas vezes as pessoas compram o animal e acabam abandonando, fazendo com que apareçam em meios urbanos também. E justamente por ser um animal exótico, que não é natural de nossos biomas, ele pode acabar desequilibrando ecossistemas e prejudicando outras espécies. Somente neste ano, já chegaram 7 indivíduos à Mata Ciliar e, destes, o último foi entregue pela prefeitura de Indaiatuba, na semana passada, após resgatarem o animal atropelado em via pública.

Ele chegou com uma fratura no casco e recebeu os devidos cuidados de nossa equipe, que o limparam e iniciaram um tratamento com medicação. Agora, apesar da demora em sua recuperação, será medicado e avaliado diariamente até que seu estado clínico melhore.

Entretanto, por não ser um animal nativo, ele não poderá ficar em vida livre. E vale ressaltar que o Brasil possui uma espécie de tigre d’água endêmico do Rio Grande do Sul, mas o crescimento da espécie exótica ameaça a existência da espécie brasileira.

O município de Indaiatuba possui parceria com a Mata Ciliar, que contribui para o recebimento e reabilitação de animais silvestres.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.