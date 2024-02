Mata Ciliar recebe três tucanos-de-bico-verde, vítimas do tráfico de animais

Cada vez mais raro de se encontrar em vida livre, o tucano-de-bico-verde é um dos moradores da Mata Atlântica que também sofre com o comércio de animais silvestres. Na última semana, por exemplo, três jovens indivíduos foram entregues à base da Guarda Municipal Ambiental de Jundiaí, posteriormente, sendo entregues para os cuidados de nossa equipe que observaram alguns sinais de que eles estavam sendo mantidos como animais de estimação.

“Todos estão com as asas e as penas das caudas cortadas e, por isso, não conseguem voar. No momento, não apresentaram outros problemas clínicos, então, agora é continuar com as observações diárias para garantir que estejam se alimentando normalmente e consigam se desenvolver sem dificuldades”, comenta Julia Caraça Augusto, médica veterinária da Mata Ciliar.

O município de Jundiaí possui parceria com a Mata Ciliar, que contribui para o recebimento e reabilitação de animais silvestres.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.