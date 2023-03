Mata comemora Dia Mundial da Água com plantio de mil mudas Ação será às 10h desta quarta-feira, 22, na nascente do Córrego do Banhado, no Jardim Santa Rosa

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), que administra a Mata de Santa Genebra, convida a população para participar do plantio de mil mudas de árvores nativas nesta quarta-feira, 22 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado nesta data. O plantio será às 10h, na Nascente do Córrego do Banhado, no Jardim Santa Rosa e faz parte do projeto Gênesis – Construtores de Florestas Urbanas, promovido pela FJPO em parceria com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS). Participarão do plantio os biólogos e técnicos da FJPO e alunos do 4º ano da escola EMEF Edson Luis Chaves.

“A água é a fonte da vida. Sem água não existe vida. E a água é finita”, disse o presidente da FJPO, Cidão Santos. De acordo com ele, hoje o planeta lida com um grande problema que é a contaminação dos lençóis freáticos, dos aquíferos (formação geológica subterrânea que pode armazenar água subterrânea), dos rios por agrotóxicos e por produtos químicos. “Cabe a nós, de Campinas, da Mata de Santa Genebra, do governo Dário, cuidar dos nossos mananciais, dos nossos córregos e rios porque nós temos que pensar não só na gente, mas nas futuras gerações”, disse o presidente da Mata de Santa Genebra.

Projeto Gênesis – Construtores de Florestas Urbanas

O Projeto Gênesis – Construtores de Florestas Urbanas tem como objetivo envolver a sociedade na conservação da biodiversidade, aumentar e recuperar as áreas florestadas.

As iniciativas do projeto envolvem plantio de mudas nativas, educação ambiental, capacitação, reintrodução de espécies de fauna nativa na Mata de Santa Genebra e geração de renda.

Dia Mundial da Água

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu para o Dia Mundial da Água 2023, o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”, com o objetivo discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento.