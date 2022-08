Matías Rossi e Felipe Fraga conquistam vitórias históricas em Interlagos

Argentino tornou-se estrangeiro com mais triunfos na Stock Car, enquanto Felipe Fraga completou participação especial no topo do pódio após ganhar 20 posições

A Stock Car Pro Series viveu um domingo (31) histórico em Interlagos. Diante de um autódromo lotado, a principal categoria da América do Sul realizou a sétima etapa da temporada 2022 com provas marcantes e resultados emblemáticos. Matías Rossi triunfou na Corrida 1 com a A.Mattheis/Vogel e tornou-se o estrangeiro com mais vitórias na Stock Car, enquanto Felipe Fraga concluiu sua participação especial no carro de Daniel Serra com a Eurofarma-RC entre lágrimas ao escrever novamente seu nome no rol dos vencedores em Interlagos depois de ter largado em 21º na Corrida 2.

Já consagrado como o melhor estrangeiro da história da Stock Car, Matías Rossi conquistou sua segunda vitória na categoria, consolidando uma grande temporada e passando a se posicionar como um dos postulantes ao título. Por sua vez, Fraga triunfou em um circuito onde já venceu a primeira corrida da sua trajetória na Pro Series, em 2014, e onde faturou a Corrida do Milhão e o título na temporada 2016. Foi a 19ª vitória de Felipe na competição, superando Rubens Barrichello no quesito.

Gabriel Casagrande, da A.Mattheis/Vogel, também se deu bem em Interlagos. O atual campeão marcou um quarto lugar na Corrida 1 e foi sétimo na segunda prova do dia, tirando assim proveito da ausência de Daniel Serra — que disputou as 24 Horas de Spa-Francorchamps neste fim de semana — para reassumir a liderança do campeonato. Thiago Camilo, com um quinto e um segundo lugares, foi o Man of the Race, o maior pontuador da etapa paulistana.

Incidente decisivo — A Corrida 1 contou com dois protagonistas na maior parte da disputa. César Ramos manteve a liderança nas primeiras voltas e lutou pela ponta com Felipe Fraga. A batalha prevaleceu até durante as paradas obrigatórias, em que os dois entraram e saíram lado a lado. Logo em seguida, os pilotos se enroscaram, e o gaúcho da Ipiranga Racing levou a pior. Fraga foi punido e Matías Rossi assumiu a liderança.

O argentino foi pressionado nas voltas finais por Lapenna, mas segurou a liderança e rumou para sua segunda vitória na temporada com seu Toyota Corolla #117, recebendo a bandeirada do campeão do UFC, Charles do Bronx. Lapenna conquistou outro grande resultado no fim de semana com o segundo lugar para a Hot Car, e Guilherme Salas completaram o pódio com o Chevrolet Cruze da KTF Racing.

“É muito especial, um sonho que se torna realidade. Não quero que o dia termine. Estou muito, muito feliz. Pela televisão, assisti muitas corridas aqui desde menino… Vencer aqui é motivo de muita alegria, então só posso agradecer à A.Mattheis/Vogel, à Toyota, e quero seguir trabalhando para seguir assim”, comemorou Matías Rossi.

Reação e vitória — A chave da Corrida 2 foi no pit-stop. Fraga veio do pelotão intermediário, galgou posições, tirou proveito da estratégia da Eurofarma-RC na parada obrigatória e conseguiu voltar à frente de Thiago Camilo e Rodrigo Baptista, que largou em primeiro por conta da regra de inversão do grid. O mais jovem campeão da Stock Car assumiu a liderança após voltar pouco à frente de Camilo, ampliou a vantagem e partiu para a vitória em Interlagos, indo às lágrimas com a conquista.

O pódio foi completado por Camilo, com a Ipiranga Racing, e por Rodrigo Baptista, da Crown Racing, que conquistou o que seria seu primeiro pódio na Stock Car. Entretanto, o estreante foi desclassificado por ter infringido a regra do peso mínimo do carro. Assim, Ricardo Zonta, da RCM Motorsport, herdou o terceiro lugar, e os demais subiram uma posição na prova.

Fraga vibrou com a conquista que veio após convite da Eurofarma-RC para substituir Daniel Serra em Interlagos. “Foi um fim de semana muito bom. Fiquei muito feliz com o convite da Eurofarma e do ‘Meinha’. Me diverti muito, pude rever os amigos e todo o pessoal da Stock Car e consegui vencer a Corrida 2. Só uma pena o incidente com o César [na Corrida 1]. Muito feliz por ter vencido em Interlagos com essa equipe. Só posso agradecer”, disse o piloto, que disputa regularmente a temporada do DTM, o Campeonato Alemão de Turismo.

De volta à liderança — Os resultados deste fim de semana e a ausência de Daniel Serra recolocaram Gabriel Casagrande no topo da tabela do campeonato. O atual campeão agora soma 206 pontos, 22 a mais que Serra. Grande salto deu Matías Rossi, agora terceiro na temporada com 171 pontos, superando em 11 Rubens Barrichello, o quarto. Gaetano Di Mauro é o quinto, com 150 tentos. Bruno Baptista ocupa a sexta posição, com 144, seguido por César Ramos e Guilherme Salas, empatados com 136, e por Thiago Camilo, com 130. Ricardo Zonta, com 126, encerra a relação dos dez melhores posicionados.

Casagrande ressaltou a pontuação obtida neste fim de semana (33 pontos) e a volta à liderança. “Pensando no campeonato, foi positivo. Retomamos a liderança e, com certeza, vamos dar o máximo para chegar ao final lutando pelo bicampeonato”, disse o piloto da A.Mattheis/Vogel, agora com competidores entre os três primeiros da tabela.

A Stock Car volta a acelerar em 4 de setembro com a disputa da oitava etapa do campeonato no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Stock Car Pro Series, temporada 2022, sétima etapa, Interlagos, Corrida 1:

1º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 19 voltas, 32min58s720

2º – Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 2s877

3º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 5s014

4º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 7s427

5º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 11s232

6º – Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 14s478

7º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 14s584

8º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 15s180

9º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 16s837

10º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 18s003

11º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 26s641

12º – César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 28s482

13º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 33s849

14º – Andrés Jakos (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 34s446

15º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 44s485

16º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 46s902

17º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 47s092

18º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 47s427

19º – Thiago Vivacqua (RKL Competições/Chevrolet Cruze), a 1min01s908

20º – Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 1min23s705

21º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 1min31s181

22º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 1min32s439

23º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 1min32s700

24º – Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), a 1min39s994

25º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 1 volta

26º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 1 volta

Abandonaram

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 6 voltas

Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), a 9 voltas

Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 11 voltas

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 14 voltas

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 19 voltas

Desclassificado

Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Corrida 2:

1º – Felipe Fraga (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 17 voltas, 32min26s262

2º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 2s927

3º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 8s141

4º – Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), a 9s379

5º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 11s814

6º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 12s038

7º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 12s910

8º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 13s727

9º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 16s865

10º – Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 17s619

11º – Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 18s334

12º – Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), a 21s286

13º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 23s060

14º – Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 23s686

15º – Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 24s388

16º – Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), a 27s183

17º – Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), a 27s684

18º – Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 28s383

19º – Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), a 27s725

20º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 28s740

21º – César Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 29s146

22º – Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 32s261

23º – Thiago Vivacqua (RKL Competições/Chevrolet Cruze), a 32s385

24º – Andrés Jakos (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 36s014

25º – Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 1 volta

26º – Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 4 voltas

Abandonaram

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 11 voltas

Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 16 voltas

Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 17 voltas

Desclassificado

Rodrigo Baptista (Crown Racing/Chevrolet Cruze)

Classificação do campeonato após sete etapas:

1º – Gabriel Casagrande, 206 pontos

2º – Daniel Serra, 184

3º – Matías Rossi, 171

4º – Rubens Barrichello, 160

5º – Gaetano Di Mauro, 150

6º – Bruno Baptista, 144

7º – César Ramos, 136

8º – Guilherme Salas, 136

9º – Thiago Camilo, 130

10º – Ricardo Zonta, 127

11º – Nelson Piquet Jr., 124

12º – Rafael Suzuki, 119

13º – Allam Khodair, 92

14º – Felipe Lapenna, 89

15º – Julio Campos, 88

16º – Ricardo Maurício, 84

17º – Diego Nunes, 82

18º – Galid Osman, 77

19º – Átila Abreu, 76

20º – Marcos Gomes, 71

21º – Tony Kanaan, 70

22º – Felipe Massa, 66

23º – Cacá Bueno, 66

24º – Denis Navarro, 65

25º – Felipe Baptista, 60

26º – Sergio Jimenez, 58

27º – Gianluca Petecof, 42

28º – Lucas Foresti, 38

29º – Felipe Fraga, 25

30º – Pedro Cardoso, 24

31º – Rodrigo Baptista, 19

32º – Gabriel Robe, 11

33º – Tuca Antoniazi, 9

34º – Andrés Jakos, 7

35º – Beto Monteiro, 7

36º – Thiago Vivacqua, 4

37º – Gustavo Frigotto, 3

38º – Renato Braga, 0

39º – André Moraes Jr., 0

STOCK CAR PRO SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

08 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

09 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

10 e 11 – 23/10 – Goiânia

12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB