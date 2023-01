MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS DA ESCOLA DAS ARTES VÃO ATÉ SEXTA-FEIRA

Foram abertas nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, as matrículas de novos alunos para cursos da Escola das Artes de Jaguariúna. Um grande número de pessoas compareceu logo pela manhã no Teatro Municipal Dona Zenaide para garantir a vaga. No total, são 600 vagas disponíveis para 41 cursos, totalmente gratuitos.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, das 7h às 19h, no Teatro Municipal, no Centro.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, os candidatos podem optar por cursos como artes digitais, artesanato, balé, bateria, capoeira, cinema, dança, fotografia, pilates, gastronomia, inglês, maquiagem, sapateado, entre outros (confira a relação completa abaixo).

Para fazer a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e Cartão Cidadão.

RELAÇÃO DE CURSOS DISPONÍVEIS

ARTES DIGITAIS

ARTES ESCULTURAIS

ARTES PLÁSTICAS

ARTESANATO

BALLET

BATERIA

CANTO CORAL

CAPOEIRA

CINEMA

CONTRABAIXO

CORDAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

DANÇA DE RUA

DANÇA DE SALÃO

DANÇA DO VENTRE

DESENHO

EMPREENDEDORISMO

ESPANHOL

FOTOGRAFIA

GASTRONOMIA

GUITARRA

INGLÊS

JAZZ

LIBRAS

MAQUIAGEM

MUSICALIZAÇÃO

PERCUSSÃO

PIANO

PILATES

RITMOS

SANFONA

SAPATEADO

SOCIAL MIDIA

SOPROS MADEIRAS

SOPROS METAIS

T. MUSICAL

TEATRO

TEC. VOCAL

TECLADO

VIOLA CAIPIRA

VIOLÃO