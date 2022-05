Maurício Manieri apresenta repertório do DVD “Classics” em Jaguariúna

No dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, o romântico cantor e compositor Maurício Manieri chega à cidade de Jaguariúna, interior do Estado de São Paulo, para apresentar o repertório do DVD “Classics”. O show, que acontecerá na Red Eventos, está programado para iniciar às 21h. A realização do evento é da QuintoContinente.

Estarão disponíveis para o público cinco tipos de ingressos: Lounge, Cadeira Mesa Premium, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Avulsa. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=3FF84DB3-40D5-4EB8-BF41-FFC163CACBE6&dt=20220507145440, ou na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 70,00 e R$ 840,00.

Entre as canções que devem aparecer no repertório do artista, estão “Minha menina”, “Bem querer”, “Se quer saber”, além de “Easy” e “Love Is In The Air”, além de clássicos românticos internacional dos anos 70, 80 e 90, que prometem emocionar o público.

Em novembro de 2019, Maurício Manieri gravou, no Teatro Bradesco, em São Paulo, o DVD “Classics”. Grandes artistas nacionais e internacionais como Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Daniel, Jon Secada e Gilbert participaram do projeto.

SERVIÇO

Evento: Show Maurício Manieri

Data: 11 de junho

Horário: 21h

Local: Red Eventos – Avenida Antarctica, 1530 – Santa Úrsula – Jaguariúna/SP.

Valores: Entre R$ 70,00 e R$ 840,00

Mais informações: https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=3FF84DB3-40D5-4EB8-BF41-FFC163CACBE6&dt=20220507145440