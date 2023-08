McDonald’s de Jaguariúna Presenteia Alunos e Funcionários da APAE de Santo Antônio de Posse

Por Regina Vicenzotti

Fotos Divulgação

Uma Tarde Inesquecível no McDonald’s de Jaguarina Fortalece os Vínculos e Celebra a Diversidade

Em uma tarde emocionante e repleta de alegria, o McDonald’s de Jaguariúna abriu as portas para alunos e funcionários da APAE de Santo Antônio de Posse. O motivo? Comemore a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto. Com um gesto generoso, o McDonald’s proporcionou uma tarde inesquecível, fortalecendo laços e promovendo a inclusão.

A iniciativa não apenas proporcionou uma experiência única, mas também promoveu a conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

Mc Lanche Feliz, Sorvete e Muita Diversão

A tarde começou com sorrisos e olhares curiosos quando os alunos da APAE entraram no McDonald’s. Cada um deles recebeu um Mc Lanche Feliz, completo com um brinquedo especial.

Além dos lanches deliciosos, os participantes desfrutaram de sorvetes que ajudaram a refrescar a tarde quente. O McDonald’s de Jaguariúna fez questão de fornecer uma experiência gastronômica completa para todos os presentes.

A diversão não parou por aí. As mesas estavam repletas de desenhos para colorir, incentivando a expressão artística dos alunos. Com lápis de cor e muita criatividade, eles deram vida a seus desenhos, mostrando que a arte é uma forma universal de comunicação.

Balões de festa coloridos também decoraram o restaurante, criando um ambiente festivo e acolhedor para todos. A atmosfera alegre e descontraída fez com que a tarde fosse ainda mais especial.

O evento no McDonald’s de Jaguariúna não foi apenas uma celebração, mas também uma oportunidade de promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. A APAE de Santo Antônio de Posse e o McDonald’s acreditam que a diversidade é um tesouro que enriquece para todos.

Ao proporcionar essa experiência única, as duas instituições inspirarão outras empresas e comunidades a se envolverem na promoção da inclusão e na celebração das pessoas com deficiência.

A Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é um momento importante para refletir sobre a importância da inclusão e da limitação das diferenças. O McDonald’s de Jaguariúna e a APAE de Santo Antônio de Posse mostraram que, juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e igualitário.

Essa tarde inesquecível no McDonald’s de Jaguarina não apenas encheu os corações com alegria, mas também destacou que a verdadeira riqueza de uma residência está na diversidade e na solidariedade. Que essa iniciativa inspire outros a seguir o exemplo e celebrar a inclusão em todas as suas formas.