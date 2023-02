McLanche Feliz traz os brinquedos inspirados nas atrações de Walt Disney World Resort

Se por um lado Mickey Mouse, Minnie Mouse e seus amigos garantem conexão e brincadeiras entre pais e filhos, o cardápio do McLanche Feliz traz opções com os melhores ingredientes para os pequenos, além de baixos teores de sódio, gorduras e calorias.

Os Parques da Disney oferecem uma experiência única de conexão. Lá, a fantasia se torna realidade, adultos voltam a ser crianças e todos se divertem com as atrações encantadoras. E é justamente essa magia que agora também chegou, através dos brinquedos, aos restaurantes do McDonald’s!

São Paulo, fevereiro de 2023 – A magia de Walt Disney World Resort, na Flórida, chegou às caixinhas do McLanche Feliz! Neste mês, brinquedos inspirados no Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, Donald, Margarida e Pateta estão reunidos para proporcionar diversão para toda a família.

As novidades já estão disponíveis em todos os restaurantes McDonald’s do Brasil

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui aproximadamente 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários (dados de 30/09/2022). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com