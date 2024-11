Medicina da UniFAJ é reconhecida com nota máxima pelo MEC

Crédito da Imagem: Igor Carreira/Divulgação UniFAJ

Conquista ocorre quatro anos após o início do curso no centro universitário e mantém a nota 5, mais alto nível de qualidade conferido pelo órgão

O curso de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) acaba de ser credenciado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). A conquista veio quatro anos após a abertura da disciplina no centro universitário, quando a UniFAJ recebeu autorização para ofertar o curso, também com nota 5. Com isso, a UniFAJ se junta ao Centro Universitário Max Planck (UniMAX) e confirma a altíssima qualidade do curso de Medicina oferecido pelas instituições.

O credenciamento foi obtido após avaliação da comissão do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e do Ministério da Educação entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A nota confirma a qualidade da metodologia pedagógica da UniFAJ e reconhece a instituição como uma das melhores em ensino e capacitação de Medicina do país.

A avaliação é composta por mais de 60 requisitos que devem ser seguidos e cumpridos com excelência pelo centro universitário.

Para o gestor do curso de Medicina da UniFAJ, professor Dr. André Lemos, a certificação com nota máxima coroa o trabalho e dedicação da equipe pedagógica da UniFAJ. “Nossa instituição tem seu foco voltado para o desenvolvimento do profissional do futuro, o que caracteriza todo trabalho acadêmico de nossos docentes, que se preocupam com essa formação inovadora”, disse.

O gestor também destaca o comprometimento de todos. “Tenho a certeza de que quando definimos um horizonte a nossa frente e contamos com um time que também acredita nesse propósito, só temos bons resultados. Tenho que agradecer a todos os alunos e a todos que fazem parte da família UniFAJ. Essa nota 5 não é só da Medicina. Ela é de todos que fazem parte do nosso centro universitário e nossa alegria é imensurável”, comemorou.

Aprendizado na prática

A prática do curso de Medicina da UniFAJ é ainda mais possível com as parcerias que a instituição mantém com a rede pública de saúde dos municípios de Amparo, Holambra, Jaguariúna, Pedreira e Santo Antonio de Posse, bem como a ampla rede hospitalar, o que permite que os alunos vivenciem a prática da saúde coletiva em um ecossistema de saúde na região de Jaguariúna.

Este, inclusive, é um dos grandes diferenciais do centro universitário: o aprendizado na prática. Desde o primeiro ano de faculdade os alunos participam da estratégia de saúde da família e já no primeiro dia de aula têm contato com a saúde dos pacientes.

A partir do terceiro ano eles já começam a praticar atividades nos centros médicos com atendimento às mais diversas especialidades, entre elas Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Saúde do Adulto e do Idoso.

No quarto ano eles aprendem sobre cirurgia geral, saúde coletiva e psiquiatria. Em cirurgia geral dispõem de simuladores, com a oportunidade de acompanhar e simular cirurgias laparoscópicas e robóticas. Além das simulações realísticas com manequins de alta fidelidade, uma tecnologia de ponta disponível no curso de Medicina da UniFAJ.

Já na Psiquiatria a parceria com o Centro de Integração e Saúde Mental (CISM), maior programa de pesquisa em saúde mental do mundo, permite o desenvolvimento de inúmeras pesquisas e de polos de saúde mental no município de Jaguariúna, além da parceria com o Instituto Américo Bairral, em Itapira – um dos maiores institutos de saúde mental da América Latina.

Para o diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta, a certificação mostra a continuidade do comprometimento assumido pela instituição em 2020. “Receber a certificação com nota máxima e poder ensinar uma medicina inovadora e atualizada aos nossos estudantes é um motivo de muito orgulho e mostra a união de todos que compõem nossa instituição de ensino”, afirma Pacetta.

A conquista coloca o centro universitário na lista das melhores escolas de medicina do Brasil. “Estamos muito satisfeitos com essa conquista. Tenho que agradecer aos nossos professores, alunos, colaboradores e mantenedores pela confiança no projeto da nossa Medicina, que hoje é uma das melhores do país. Hoje no Brasil temos 447 cursos de Medicina e a UniFAJ e a UniMAX estão entre os 22 centros universitários credenciados com essa nota. Isso é muito relevante e demonstra que estamos no caminho certo!”, completa Pacetta.

A diretora geral da UniMAX, professora Luciana Mori, ressalta que ser uma das poucas instituições com esse reconhecimento é uma honra. “Isso é fruto de muito trabalho, de um projeto pedagógico inovador baseado nas metodologias ativas de ensino e aprendizado, um corpo docente muito qualificado e uma infraestrutura e tecnologia de ponta comparada aos maiores centros de saúde do mundo”, ressalta.

Para o diretor acadêmico da UniFAJ e da UniMAX, professor Hércules Domingues, essa é a conclusão vitoriosa de um trabalho de anos. “As nossas duas unidades agora possuem nota 5 em Medicina. Isso é fruto de muito trabalho e muita dedicação dos nossos professores, colaboradores e, principalmente, dos nossos alunos. São todos eles que construíram esse momento e que vão construir ainda mais para essa instituição”, diz.

Para obter a nota 5, o instrumento de avaliação exige que a instituição seja altamente inovadora, com práticas exitosas. “Em breve formaremos a primeira turma de profissionais médicos e conseguimos novamente a nota 5. Ou seja, conseguimos realizar tudo o que havíamos previsto e mantivemos a nossa qualidade”, complementa Domingues.

Daqui para a frente, o compromisso da UniFAJ está em manter e aprimorar, ainda mais, o nível de excelência no ensino de Medicina no Brasil. “Temos um compromisso não apenas com os estudantes que se formam conosco esse ano, mas com todos os demais alunos, que acreditam em nossa instituição como um caminho seguro para sua capacitação profissional. Assim como um compromisso com toda a sociedade”, destaca Dr. André Lemos.

Sobre o Grupo UniEduK

Há 25 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH, instituições reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem cosmo foco transformar o futuro das pessoas, na prática. Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 9 campis, equipados com Hospital Veterinário, Interclínicas e Centro Clínico de Especialidades Médicas. Tendo como mote fornecer uma educação de qualidade e prática que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional.

Para isso, a instituição de ensino conta com o Modelo de Ensino Educar, que utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e com certificações intermediárias para aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. São diversos cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial e a distância, entre outras opções de pós-graduação, MBA, extensão e especialização. Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.