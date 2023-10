Medicina da UniFAJ e UniMAX vence pela 3ª vez seguida a ‘Gincana do Bem’

Em segunda lugar ficou a São Leopoldo Mandic, seguida por Puc Campinas e Unicamp

Pela terceira vez seguida, os cursos de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), do Grupo UniEduK, venceram o “Dia D de Doação”, uma Gincana do Bem promovida pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) e pelo Hemocentro, que tem por objetivo a doação de sangue e arrecadação de mantimentos para auxiliar famílias carentes.

Um verdadeiro mutirão foi realizado por alunos e colaboradores da UniMAX e UniFAJ, o que resultou na arrecadação de alimentos, roupas, calçados, itens de higiene e doação de sangue. Todo o esforço rendeu ao Grupo UniEduK 73.730 pontos, garantindo assim o tricampeonato da gincana.

“Buscamos conscientizar não somente os alunos da Medicina do Grupo UniEduK acerca da doação de alimentos, roupas, itens de higiene e, principalmente, em relação à doação de sangue, mas também toda a população a doar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sendo assim, colocamos pontos de doações estrategicamente na cidade e na faculdade para arrecadar o máximo possível”, salienta Gabriela Jorge EI Rassi, estudante do quarto ano de Medicina