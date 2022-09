Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões amanhã; saiba tudo

Hoje nós vamos conversar sobre o quanto a Mega Sena pode te pagar no sorteio de amanhã 31/08! De fato, os sorteios das loterias estão a todo vapor, e ninguém quer ficar de fora dessa. Então, nós decidimos trazer pra vocês o valor do próximo sorteio para que você se anime. Assim, peço pra que você fique comigo até o final desse post pra aprender tudo sobre o assunto, tudo bem?

Nesse sentido, te desejo uma ótima e agradável leitura! Vamos lá.

Mega Sena e prêmios milionários

É exatamente isso que você acabou de ler: a Mega Sena vai sortear R$ 42 milhões no final do mês de agosto! Sendo assim, esse será o seu concurso de número 2515, que premiará quem acertar os sessenta números! Normalmente, as apostas costumam acontecer nas quartas e sábados, não é mesmo? Contudo, esse sorteio vai ser transmitido às 20h.

Dessa maneira, a aposta mínima a ser feita é de R$ 4,50, que também pode ser feita na internet até as 19h da noite. De fato, as probabilidades não são assim tão longas! Elas costumam variar de acordo com o número de jogadores e o tipo de aposta.

Nesse sentido, se você fizer uma aposta mais simples, só com 6 dezenas, pagando o mínimo de R$ 4,50, a Caixa divulgou a probabilidade de vencer: 1 em 50.063.860! Enfim, quanto maior for a sua aposta, maior é a probabilidade de você vencer! Entretanto, você sabe como apostar na loteria? Existem duas maneiras muito interessantes que nós vamos apresentar pra vocês agora!

Como apostar na Mega Sena

Primeiramente, você vai precisar de um computador. Entre no seu navegador de preferência e procure no Google por “Loterias Online da Caixa” e dê “entender”. Assim, vai ser necessário que você confirme ser maior de idade. Basta clicar em “sim” e prosseguir. Lá, você vai conseguir fazer as suas apostas com muita facilidade.

Bom, nós devemos falar para vocês antes de tudo que o aplicativo Loterias Caixa está disponível tanto para Android, quanto para iOS. Assim, você pode fazer o download tanto em um LG quanto em um iPhone. Enfim, acesse a loja de aplicativos do seu celular e procure por “Loterias Caixa”.

Nesse sentido, tocando em “abrir” eles vão querer confirmar a sua idade mais uma vez.

Dessa maneira, basta tocar na opção “Sim” que o aplicativo vai ser aberto pra você! Agora, vai ser necessário que você faça o seu login para que você tenha acesso às apostas.

Contudo, caso você goste da maneira mais tradicional, também é bem simples. você deve se dirigir até uma casa lotérica e esperar ser atendido. Dessa maneira, você vai conversar com o atendente que vai te passar todas as instruções. Em seguida, vai ser necessário que você marque de 6 a 15 números. São 60 números ao todo que estão disponíveis para você escolher. Assim, quem acertar as 6 dezenas de números é aquele que ganha o jogo!

Nesse sentido, você ainda pode escolher que o próprio sistema da Caixa jogue por você. Isso é chamado de “Surpresinha”. Entretanto, você ainda pode adiantar de 3 a 12 jogos com os mesmos números, o que chamam de Teimosinha. São nomes bem caricatos, mas que ganharam a popularidade do povo!

Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se sinta motivado e aposte na Mega Sena, pois os prêmios estão muito altos!