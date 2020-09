Mega Show de 40 anos da Notícia vai acontecer no mês de agosto de 2021

Considerado um dos maiores e mais tradicionais eventos do Brasil, o Mega Show da Notícia – que vai completar 40 anos – vai voltar com tudo em 2021. Sertanejo, funk, samba e pagode são alguns dos estilos musicais que promete levantar o público que comparecer, em agosto do próximo ano, no Parque de Eventos do CCA, em Americana/SP.

Artistas de diferentes gêneros musicais como Zé Neto & Cristiano, Eduardo Costa, João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraisa, Felipe Araújo, Bruno & Barretto, Pedro Paulo & Alex, Humberto & Ronaldo, Henrique & Diego, Naiara Azevedo, Jefferson Moraes, Kell Smith, Projota, Turma do Pagode, Pixote, MC Lan, MC WM, MCs Jhowzinho e Kadinho, Jerry Smith, Nego do Borel, Zeeba, Anitta, entre outros, são alguns que já escreveram seus nomes na história do evento.

A realização do show é da rádio Notícia FM, da cidade de Americana. Para mais informações, www.noticiafm.com / (19) 3408 8080.

Há quase quatro décadas que a Notícia FM é recebida pelos ouvintes em suas casas; Há quase quatro décadas que a Notícia FM os acompanha no carro e no trabalho, com entretenimento, informação e boa música. Em 1981, entrava no ar, pela primeira vez, a “Notícias FM”, carinhosamente chamada de 88 FM, conquistando os ouvintes na primeira conversa, ao som do primeiro sucesso tocado.

Pouco tempo depois, a rádio teve seu nome reformulado para “Notícia FM” e ganhou o famoso slogan “Ligou, virou Notícia”, repetido com alegria pelos ouvintes até hoje. Localizada no centro da cidade paulista de Americana – o coração da cidade – a Notícia FM se consolidou como uma das mais importantes emissoras de rádio FM do país, com ouvintes espalhados por toda a Região Metropolitana de Campinas.

Para nós, a receita do sucesso é tocar o melhor da música, sem distinção. Oferecer uma programação de qualidade que agrada a toda a família, lançando sucessos, com jornalismo em tempo real e que vai direto ao assunto. Além de contar com uma equipe de locutores que adora o que faz e interage com o público, seja ao vivo na rádio ou nas redes sociais.