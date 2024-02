Meio Ambiente faz alerta sobre preparo e descarte adequado de recicláveis

Holambra realiza de segunda a sexta-feira a coleta de itens recicláveis separados por moradores de diferentes bairros da zona urbana e central do município. O serviço, além de reduzir o volume de lixo doméstico, contribui para diminuir o impacto ambiental dos materiais descartados e para viabilizar o reaproveitamento dessas embalagens e produtos. Para que isso seja possível, o processo de separação, feito em casa, deve seguir padrões que facilitem a triagem e garantam condições de destinação e reciclagem.

De acordo com o diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veloso, muitos dos itens coletados são orgânicos (úmidos), como restos de comida, ou contaminados – ou seja, ainda sujos com material orgânico, como latas de molho de tomate usadas e não lavadas antes do descarte.

“É muito importante que os recicláveis sejam limpos antes que sejam colocados na rua para recolhimento. Mais importante ainda que cada vez mais moradores façam a separação e contribuam com a reciclagem. Isso reduz lixo, pode ajudar a reduzir despesas e é bom para o meio ambiente”, disse.

O calendário com dias e horários da coleta estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços, em Coleta de Lixo e Recicláveis. Entre os materiais retirados pelos catadores estão plásticos como garrafas, copos, embalagens PET, sacos, sacolas, tampas, frascos de produtos, canetas sem tinta, canos, baldes e caixas; frascos de vidro como copos, potes de remédios vazios, conservas e garrafas; papel, incluindo sulfites, jornais, caixas tetrapak como as de leite e caixas de pizza; e metais como tampas de garrafa, latas de conservas, ferragens, arames, talheres, panelas, pregos, cobre, marmitex limpo, latas de bebidas, entre outros.

“No caso dos vidros, caso estejam quebrados, é muito importante que o morador acondicione o material, por exemplo, em caixas de leite, evitando expor a risco os catadores”, destacou Veloso. “Há, infelizmente, muitos casos de trabalhadores que se cortam por conta de vidro jogado fora sem o devido cuidado”.

Ele sugere ainda que, além de limpos, os materiais recicláveis separados pela população sejam ensacados por categoria para facilitar a triagem no barracão. “Embalagens, papéis e plásticos com restos de alimento ou óleo não podem ser utilizados nesse processo e devem ser jogados como lixo comum”, disse.

Ecopontos e outras alternativas

Para além da coleta, Holambra dispõe atualmente de dois Pontos de Entrega Voluntária subterrâneos na Praça dos Pioneiros e no Parque Linear, na Avenida das Dálias. Para utilizá-los, basta abrir a tampa e jogar o material reciclável no ponto de coleta, que é um tubo metálico.

No bairro Imigrantes, um ecoponto será inaugurado nas próximas semanas, na Rua Scheltinga. O espaço receberá diversos tipos de resíduos, como entulhos, móveis velhos, restos de poda e, claro, materiais recicláveis.

Embalagens de defensivos são recebidas pelo município na área do antigo Aterro de Resíduos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O recebimento, todavia, deve ser agendado previamente pelo telefone (19) 98298-0319.