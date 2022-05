‘Melhor Amigo’ vacina cães e gatos em Engenheiro Coelho às quarta-feira

O Projeto Melhor Amigo, da Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho, realiza a vacinação contra raiva animal de cães e gatos, as quarta-feira. A vacinação vai acontecer entre as 14h e 17h, no barracão da feira livre.