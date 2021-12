Melhorias em estrada de Engenheiro Coelho

A estrada servirá de tráfego para o transporte coletivo gratuito no município

A Avenida das Indústrias (EM-032), estrada rural que interliga a Rodovia Professor Zeferino Vaz com a Estrada Municipal Pastor Walter Boger, está recebendo melhorias. A via passará a ser um corredor para o transporte público coletivo do município, além de facilitar o acesso as regiões de condomínios do Lagoa Bonita.

Máquinas jogaram uma massa de pedras para melhorar a via que já recebe movimento de veículos. Quem passa pelo local, já elogia. “A melhor ideia desse prefeito aí foi melhorar essa via que vai facilitar o acesso ao recanto dos pássaros. Antes tínhamos que dar a Volta lá pelo Jacarandá. Agora facilitou muito”, relata Cristino Almeida Barros.

Outro que foi beneficiado é Renildo dos Santos Alves. “Antes era só um trilho e agora com esse asfalto já vai conservar mais o carro e evitar quebras. Tomara que em breve melhore ainda mais para o progresso da nossa cidade”, revela satisfeito Alves.

A informação foi anunciada pelo Prefeito Zeedivaldo Miranda (PSB) durante entrevista. ”Ali nós vamos asfaltar e vai virar um corretor. Nós vamos inclusive entrar em votação, vai chamar Estrada Municipal 032 com o nome de Avenida das Industria. Vou agora me reunir com a Rota das Bandeiras para aprovar um retorno”, prometeu.

A via fará parte de um corredor para o transporte público municipal, que segundo o prefeito será gratuito. “Nós vamos colocar dois ônibus, circular de graça. Ele vai sair da rodoviária, vai passar pela prefeitura, passar no jardim Minas Gerais, e passar pelo complexo industrial. Ele vai passar na porta universidade até o bairro jacarandá e retorna”, anunciou.