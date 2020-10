“Memorial Esportivo Digital de Pedreira” será apresentado oficialmente neste sábado, 31 de outubro

O Programa NG Esportes apresentado por Howard de Oliveira Santos Filho (Barbudinho) no Sistema Regional de Televisão (SRTV), estará realizando neste sábado, 31 de outubro, a partir das 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Pedreira, a apresentação oficial do “Memorial Esportivo Digital de Pedreira”.

Segundo informou o apresentador Barbudinho, o “Memorial Esportivo Digital de Pedreira” é um projeto que tem o objetivo de contar a história do esporte pedreirense, destacando competições de todas as modalidades. “Desde o mês de março de 2020, as pessoas enviaram fotos antigas relacionadas às mais diferentes competições esportivas já disputadas em Pedreira, destacando ainda o ano, local e o nome dos que nela aparecem. O resultado ficou excepcional, realmente tivemos muitas surpresas e o resultado final será apresentado neste sábado, às 10 horas, na Câmara Municipal”, enfatiza Barbudinho.

A iniciativa do Programa NG Esportes e da Affari Serviços Digitais, contou com o apoio dos meios de Comunicação da Cidade, e empresas parceiras: Nagoya Empreendimentos, Rischioto Plásticos, PPC Santana, Esporte Clube Santa Sofia, Rede FarTriunfo, Construvip Barbudinho, Ciço Calçados, RS Solutions, Mineração de Base, Cia & Saúde, Steula – A Marca do Pintor Profissional, União Corretora, Artcom, Casa de Carnes Santa Clara, Varejão e Pet Shop São Francisco, Terraplenagem Castro, Eduardo Bassetto Engenharia, Ludi Esporte, CL Energy, Alumínios Redar, Frigorífico Marchiori, Xande Bebidas, Colégio Objetivo, Instituto Vila, Mayer Ploter, Canecas São Joaquim e Caixa Forte.