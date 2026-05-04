Menino de 4 anos morre afogado em piscina e caso comove Mogi Mirim

Criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu após ser encontrada desacordada dentro da água

Uma criança de 4 anos morreu após se afogar em uma piscina na noite de domingo, dia 3, em Mogi Mirim. A vítima, identificada como Lorenzo Fernandes Ribeiro, foi encontrada desacordada por familiares dentro da água.

Segundo as informações, o menino foi socorrido imediatamente e levado à Unidade de Pronto Atendimento Leste, mas não resistiu e teve o óbito confirmado.

O caso gerou forte comoção no município, mobilizando familiares, amigos e moradores diante da perda precoce.

O velório de Lorenzo está previsto para a noite desta segunda-feira, dia 4, no Cemitério da Saudade, em Mogi Mirim. O sepultamento deve ocorrer na terça-feira, dia 5, a partir das 10h.

As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas e o caso segue sendo tratado como uma tragédia doméstica.

Fonte: Zatum

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