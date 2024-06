Meninos de Ouro e Sem Talento estarão decidindo a Copa Kobayashi de Futebol neste domingo, 16 de junho

A primeira edição da Copa Kobayashi de Futebol será decidida neste domingo, 16 de junho, a partir das 10 horas, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, entre as equipes do Sem Talento e Meninos de Ouro.

Segundo informou a Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pela organização da Copa Kobayashi de Futebol, a partir das 8 horas, os times do Coração de Mãe e Santa Maria, estarão decidindo quem ficará com o terceiro lugar da competição.

A Copa Kobayashi de Futebol Amador contou com a participação de 8 equipes e os jogos aconteceram na Praça de Esportes “Alcides Gritti” e no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.