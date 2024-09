Menor de idade é flagrado com motocicleta adulterada em Artur Nogueira

Na manhã de 15 de setembro, uma equipe policial de Artur Nogueira apreendeu um adolescente de 17 anos, identificado como R., por infração envolvendo uma motocicleta Honda/CG 160 Start com sinais de adulteração.

Durante a patrulha de rotina, os policiais avistaram a motocicleta com evidências visíveis de alteração no posicionamento, especificamente no segundo caractere do número. Ao aproximar-se da viatura e receber a ordem de parada, o jovem acelerou a moto e correu em alta velocidade, dando início a um breve acompanhamento pelas ruas da cidade.

Poucos minutos após a tentativa de fuga, o condutor perdeu o controle da direção e caiu ao solo. Após a abordagem, tanto o menor quanto a motocicleta foram prolongadas à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. A ocorrência foi registrada e, em seguida, o adolescente foi liberado para sua genitora.

A motocicleta permanece apreendida para as devidas investirem

Imagem: PMESP