Menor é indiciado por furto de computador na creche Beija Flor

Um menor foi indiciado pelo furto de um computador em Santo Antônio de Posse. O furto ocorreu nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, na Creche Beija Flor, localizada no Jardim das Flores. Atenderam a ocorrência o GM Alves e a GMF Sandra da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna os GMs compareceram na Unidade Policial acompanhados do menor infrator, seu genitor e a representante da creche. Os GMs narraram que foram acionados nesta quinta-feira, dia 11, por volta das 18h30 pela diretora da creche que denunciou o furto que havia acontecido, e que chegando pelo local, foram apresentadas as imagens do furto dentro da creche.

Através das imagens foi feito de imediato o reconhecimento do menor infrator. Diante dos fatos, os GMs foram até a casa do mesmo onde este se encontrava e foi conduzido a Delegacia de Polícia de Jaguariúna acompanhado de seu genitor.

Informada a Autoridade de plantão, determinou a elaboração do RDO e a liberação do menor infrator ao seu genitor.