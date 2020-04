Mensagem sobre distribuição de Cestas Básicas pelo CRAS em Jaguariuna é fake News

A Prefeitura de Jaguariúna informa que é totalmente falsa uma mensagem que tem circulado em grupos de WhatsApp sobre uma suposta distribuição de cestas básicas a famílias da cidade pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

A Secretaria Municipal de Assistência Social ressalta que faz entrega de cestas a 700 famílias já selecionadas e que passaram por triagem social.

Cuidado com as fake news. Antes de compartilhar qualquer informação, consulte os veículos de comunicação e os canais de informação oficiais, como o site e as redes sociais da Prefeitura de Jaguariúna.