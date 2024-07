Mercado de Flores da Ceasa abre no feriado desta terça, 9 de julho, e pode ser boa opção de lazer

Crédito: Carlos Bassan

“Shopping” das plantas conta também com box permanente para comercialização de produtos orgânicos no atacado e no varejo

O Mercado Permanente de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios das Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) vai funcionar das 8h às 13h no feriado que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, nesta terça-feira, dia 9. O espaço, considerado o shopping das plantas e flores, é uma boa opção de lazer para o feriado.

O Mercado de Flores conta com mais de 20 mil itens de flores cortadas e em vasos; plantas ornamentais, forrações, mudas diversas e frutíferas, além de outros 5 mil produtos de acessórios para decoração, eventos, paisagismo e acabamento de arranjos e cestas. No local, podem ser encontrados também materiais como embalagens, artigos para decoração como cachepot e arranjos de flores naturais e artificiais.

Espaço Orgânico

O complexo do Mercado de Flores também abriga o primeiro box permanente e exclusivo para comercialização de produtos orgânicos no atacado e no varejo. No espaço são encontrados uma variedade de produtos orgânicos além do hortufrutigranjeiros. Há itens como mel, grãos, farinhas, temperos, doces, sucos e geleias. O espaço orgânico fica no Box U-01 e a entrada é pelo portão 17. Contato (19) 99544-3766.

Outros 20 novos boxes de plantas e flores também foram instalados este ano no Mercado.

Horário de Funcionamento

Mercado Permanente de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios

Segundas-feiras, das 8h às 16h30, e quintas-feiras, das 10h às 16h30.

Terças, quartas, sextas-feiras e sábados, funciona das 8h às 13h.

O telefone do Mercado de Flores é o (19) 3746-1047.