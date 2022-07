Merendeiras da rede de ensino passam por formação

As merendeiras que atuam nas escolas da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu estão tendo a oportunidade de aprimorar os conhecimentos nesta terça-feira, dia 26 de julho, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Ao todo, 200 profissionais participam do curso de formação, que tem como tema: Boas Práticas em Alimentação Escolar.

“São duas turmas de 100 merendeiras que serão capacitadas neste retorno do recesso e faz parte do nosso cronograma de formação para todos os profissionais da rede. No caso das merendeiras, elas vão atualizar as informações sobre questões como manipulação, conservação e contaminação dos alimentos”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

Os tópicos abordados durante a formação visam garantir a segurança no processamento e manuseio dos alimentos realizados pelas merendeiras dentro do ambiente escolar. “O que buscamos salientar através das capacitações é que as merendeiras desempenham um trabalho de muita responsabilidade. São responsáveis pela distribuição da alimentação dos nossos 17 mil alunos. Então, a capacitação serve para promover a qualidade de vida”, enfatizou.

Uma nova formação já está agendada para as merendeiras e será em outubro em parceria com o Senac. Desta vez, a estrutura da cozinha da instituição será utilizada durante uma atividade prática.