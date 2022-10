Mérito Desportivo será concedido a Anna Laura Prezzoti

A karateca amparense, Anna Laura Prezzoti, que se destaca ocupando a primeira colocação no Ranking Brasileiro de 2021, na categoria sênior 68Kg, vai ser homenageada com a Medalha De Mérito Desportivo Professor Bebeto Amparo.

A sessão ordinária do dia 3 de outubro, da Câmara de Amparo, teve na pauta a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2022, de autoria do vereador Carlos Cazotti (MDB), quando foi apresentado o histórico da atleta, de 19 anos. ” Anna Laura Prezzoti pratica a modalidade desde seus nove anos de idade. Aos 13, obteve seu primeiro título brasileiro, quando passou a integrar a Seleção Brasileira de Base e na qual permanece até hoje. Em 2020, participou da seletiva nacional sênior onde se sagrou campeã, passando a integrar a Seleção Brasileira Sênior, categoria 68kg. Atualmente é a 12ª colocada no ranking mundial e 1ª colocada no ranking Brasileiro 2021, nesta categoria sênior e foi oito vezes campeã brasileira”, diz o documento.

Para o autor, a homenagem à jovem se justifica pelos resultados apresentados por ela. “Somando e semeando valores para toda juventude pela prática esportiva, o que é motivo de muita alegria e orgulho, e de merecido registro”, declarou Cazotti.

Aprovaram por unanimidade os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).