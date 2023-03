Mesatenista Filipe Manara representará Mogi Mirim no Aberto Paralímpico do Brasil

O mesatenista Luiz Filipe Guarnieri Manara vai representar Mogi Mirim na ITTF Fa20 – Aberto Paralímpico do Brasil, que acontece no Centro Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo e é promovido pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).

A competição ocorre nos dias 24 e 25 (individual) e 25 e 26 (duplas), com início todos os dias às 10h00. O atleta, que integra a classe 8, conta com o apoio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, que disponibilizou transporte e inscrição para o evento.

O ITTF Fa20 – Aberto Paralímpico do Brasil marca o início da temporada 2023 e é um evento importante para os mesatenistas que almejam uma vaga nos Jogos Parapan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile, que por sua vez vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Apesar de ainda não estar no seu melhor momento físico e técnico, Manara espera fazer uma boa competição e conseguir bons resultados tanto no individual quanto nas duplas. A competição reúne diversos atletas do cenário nacional, sul-americano, além de atletas franceses e indianos, representando um grande desafio para os competidores.

Com o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, o atleta que, voluntariamente, ministra aulas de tênis de mesa dentro do Projeto Esporte Futuro – Construindo Cidadãos, tem condições de disputar em igualdade de condições com seus adversários,

demonstrando a importância do suporte governamental para o desenvolvimento do esporte na cidade.