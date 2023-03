Michel Yakini-Iman, do Sarau Elo da Corrente, faz campanha para lançar livro sobre o futebol

Dos sonhos de crianças nos campos de várzea até histórias da Copa do Mundo de 2022, o livro transita pela relação entre o futebol e velhos tabus, arte, política, racismo, humor e a mercantilização do jogo, brindando o imaginário dos leitores com uma obra provocativa e urgente.

Escritor e poeta de Pirituba pede apoio para lançar livro sobre o futebol

Até o dia 10 de abril de 2023, é possível participar da campanha de financiamento coletivo para o lançamento do livro “Futebol não é coisa de menino”, de Michel Yakini-Iman (@michelyakiniiman). Quem apoiar com valores a partir de R$ 15,00 poderá ter acesso à recompensas como este e outros livros impressos entregues em casa, descontos na aquisição de outros títulos, entre outras.

Autor de Pirituba que já foi traduzido para o espanhol, inglês e árabe, Michel Yakini-Iman faz parte do movimento de literatura das periferias de São Paulo. É co-idealizador do Sarau Elo da Corrente (Pirituba), colaborou como colunista no portal Na Galera F.C, dedicado ao futebol de várzea (2021), já participou de atividades literárias na Alemanha, Argentina, Chile, Cuba, Espanha, França, México, Egito e Paraguai e é autor de “Na medula do Verbo” (2021), “Amanhã quero ser vento” (2018), “Crônicas de um Peladeiro” (2014) e “Acorde um Verso” (2012).

“Futebol não é coisa de menino vem a campo sem patrocínios ou apoios prévios, por isso, a Editora Campo ou Bola, em parceria com a plataforma Catarse, promove esse financiamento coletivo que funciona também como pré-venda da obra. Com os recursos provenientes dessa campanha, o livro será editado e impresso.

Se o futebol, dominado pelo universo masculino, não é coisa de menino, de quem é, então? Sem a pretensão de uma resposta simples, o autor Michel Yakini-Iman apresenta textos que contribuem com o imaginário desse jogo de contradições, a partir de uma proposta literária e reflexiva, somando no acervo de literatura de futebol publicado no país, que ainda ocupa o banco de reservas nas pelejas críticas e leitoras da literatura brasileira contemporânea.

“Futebol não é coisa de menino” reúne um time de 22 (vinte e duas) prosas que estão divididas entre 1º Tempo e 2º Tempo. Na primeira parte, o autor narra histórias controversas de meninos que sonham em se tornar profissionais da bola, com enredos nutridos nas beiras de campo da várzea, nas arquibancadas, quadras de futsal e brincadeiras de rua.

O 2º Tempo é composto por textos escritos durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Essas prosas apresentam a relação entre o futebol e os tabus masculinos, a arte, a política, o racismo, o humor e a mercantilização do jogo, batizada por Yakini-Iman de “Futebol com código de barras“.

Este é o segundo livro do autor dedicado exclusivamente ao futebol. O primeiro a privilegiar o tema foi “Crônicas de um Peladeiro”, publicado em 2014, pelo selo Elo da Corrente Edições.

O livro que pensa o futebol de forma provocativa e urgente, tem prefácio do escritor, poeta e cineasta de futebol de várzea Akins Kintê, que assina a direção do filme “Várzea, a bola rolada na beira do coração” (2010).