Militares fazem parto de emergência em Mogi Mirim, Ravi veio ao mundo em casa com a ajuda dos PMS

Reportagem: Susi Baião

Para quem está acostumado com a criminalidade 24 horas por dia, nesta quarta-feira(24), os policiais militares do Radiopatrulhamento de moto atenderam uma ocorrência diferente. Eles foram socorrer uma mulher que estava em trabalho de parto. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (24) no bairro Residencial Floresta, em Mogi Mirim.

De acordo com informações da Polícia, a guarnição fazia o patrulhamento pelo local, quando foi abordada por um cidadão que pediu ajuda e relatou que a mulher gestante estava com muitas dores e poderia estar entrando em trabalho de parto dentro de casa.

Imediatamente os Policiais Militares acionaram Serviço de Emergência, via COPOM, e já prepararam a realização de um “parto emergencial”.

Após analisar a situação da gestante, a qual estava nervosa e com muita dor, constatou-se que a “bolsa” havia estourado e que a mãe havia iniciado o trabalho de parto naquele momento. Utilizando-se de conhecimentos adquiridos na Escola Superior de Soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo, o Cb PM Silvério com o auxílio do Cb PM Cezarani, iniciaram o processo de parto da gestante, com muito cuidado, profissionalismo e técnica. O parto foi realizado com sucesso, onde Ravi veio ao mundo com saúde.

Após a finalização do parto, a equipe de Bombeiros Municipal de Mogi Mirim foi acionada, compareceu ao local os agentes Veloso e Henrique que prosseguiram o atendimento e encaminharam mãe e filho ao hospital, segundo as corporações, ambos passam bem.

Auxiliaram na ocorrência o 2º Sgt PM Biajo e Cb PM Alessandro (Comando de Grupo de Patrulha) e Sd PM Fernandes e Sd PM Rabelo (Equipe de Apoio – DEJEM), os quais foram fundamentais para acalmar o pai e a mãe, dando todo o suporte psicológico para um momento tão especial para aquela família.