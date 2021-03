Minastenistas abrem o Sul-americano de Natação com cinco medalhas

Os nadadores do Minas começaram com tudo na disputa do Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos. Nesta terça-feira (16/3), primeiro dia de disputas, os minastenistas conquistaram quatro medalhas para o Brasil e uma para a Argentina. Julia Sebastian, Lucas Peixoto e Pablo Vieira foram medalhistas de ouro, enquanto Eduardo Moraes e Fernanda Celidônio levaram medalhas de prata. A competição internacional segue até a próxima sexta-feira (19/3), em Buenos Aires, na Argentina, com as eliminatórias pela manhã e as finais a partir das 18h30 (horário de Brasília).

A primeira medalha do Brasil na competição veio com o minastenista Eduardo Moraes, que fez o seu melhor tempo nos 800m livre (8m08s50) e foi o vice-campeão. Na sequência, Fernanda Celidônio disputou os 200m medley e também fez a sua melhor marca (2m16s83), garantindo mais uma prata para o time brasileiro. A atleta ainda disputou os 50m costas nas finais desta terça-feira e terminou em sétimo lugar, com o tempo de 30s23.

O primeiro ouro foi conquistado por Lucas Peixoto, que foi mais um minastenista a fazer o seu melhor tempo, dessa vez nos 100m livre, com 49s36. “Gostei bastante da prova. Queria até fazer um pouco menos, mas como estávamos sem competir, gostei bastante, voltar a ter ritmo competitivo é bem importante. Me senti bem, só de estar aqui já está valendo a pena, a piscina é maravilhosa. Dedico essa medalha a minha família e ao meu clube, o Minas”, comemorou.

Julia Sebastian também fez bonito no primeiro dia de provas e faturou o ouro nos 100m peito (1m08s93), representando a seleção argentina. O nadador Pedro Muschioni Cristo disputou duas provas e terminou em quinto lugar nos 200m medley (2m06s52) e em oitavo nos 100m peito (1m05s41).

O Minas é representado por oito nadadores, além do técnico André Cordeiro, da fisioterapeuta Tatiana Ribeiro e do biomecânico Gustavo Lima, no Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos. Estão na disputa pelo time brasileiro os atletas Fernanda Celidônio, Eduardo Moraes, Gabriel Perseguin Dias, Lucas Peixoto, Pablo Vieira, Pedro Muschioni Cristo e Victor Baganha. A nadadora Julia Sebastian foi convocada pela seleção argentina.

Apesar do Sul-americano ser da categoria absoluta, a delegação brasileira que está na competição é formada apenas por atletas com idade entre 17 e 21 anos. O jovem time brasileiro disputa o torneio com o objetivo de manter a hegemonia do Brasil em campeonatos sul-americanos. Em 2018, no Peru, o Brasil sagrou-se campeão geral na natação, com 52 medalhas conquistadas.

Medalhas do Minas – Sul-americano de Natação 2021

Ouro

Lucas Peixoto – 100m livre – 49s36

Julia Sebastian – 100m peito – 1m08s93

Pablo Vieira e Lucas Peixoto, ao lado de Murilo Sartori e Gustavo Saldo – 4x200m livre – 7m24s32

Prata

Eduardo Moraes – 800m livre – 8m08s50

Fernanda Celidônio – 200m medley – 2m16s83