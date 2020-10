Minioficina online e gratuita sobre narração de histórias e mímica, dia 27/10, às 19h

O Canto Cidadão, ONG fundada em 2002, desenvolve atividades artísticas em hospitais, escolas e, também, em sua sede. Mais de três milhões de pessoas já foram beneficiadas.

Entre seus programas, o CantoEduca oferece eventos educativos gratuitos. Durante a pandemia, os eventos são ONLINE, pelas plataformas Zoom e Facebook, com duração de duas horas. São seis eixos temáticos: Comportamento, Contação de história, Expressão Corporal, Música, Palhaçaria e Artes Cênicas.

De acordo com o facilitador: “O evento oferecerá uma experiência de narração de histórias, com elementos e exercícios de mímica potencializando o corpo, a voz e a emoção do narrador. Por meio de alguns exercícios da mímica clássica, moderna e contemporânea, serão oferecidos recursos práticos para a aplicação nas narrações de histórias.”

Para conhecer os eventos já divulgados, visite www.cantocidadao.org.br/eventos.

O programa tem realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Canto Cidadão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da Ferring Pharmaceuticals, Urubupungá Turismo e Yakult.

Próximo evento:

Dia 27 de outubro (ter), às 19h

Narração de histórias e mímica

Com Péricles Raggio