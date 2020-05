Ministério altera calendário de imunização e cancela “Dia D” de vacinação contra a gripe

O Ministério da Saúde fez ajustes no calendário da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, e cancelou o Dia D de imunização que iria ocorrer no próximo sábado, dia 9 de maio. De acordo com o Governo Federal, a medida foi tomada por causa da propagação do novo Coronavírus no país e da disponibilidade e cronograma de entrega das doses.

Agora, a imunização dos grupos previstos para esta terceira etapa de campanha irá ocorrer de 11 deste mês a 5 de junho, com divisão em duas etapas. Entre 11 e 17 de maio devem receber a dose crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres com filhos recém nascidos e pessoas com deficiência. A partir do dia 18 vão ser vacinadas pessoas com 55 anos ou mais e professores.

Em Holambra a imunização irá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na área externa dos PSFs Santa Margarida e Imigrantes e, às terças-feiras, das 13h às 16h, no estacionamento do PSF do Fundão. De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, é importante que o morador apresente o Cartão Cidadão e a Caderneta de Vacinação.

Ainda segundo ele, até agora foram distribuídas na cidade 2.640 doses. A meta do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas é vacinar, até o fim da ação, 3.836 pessoas.

Etapas da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Influenza

– A partir do dia 23 de março: profissionais de saúde e pessoas com 60 anos de idade.

– A partir do dia 20 de abril: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, profissionais da Força de Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e funcionários dos Correios.

– A partir de 11 de maio: crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, mulheres com filhos recém nascidos e pessoas com deficiência