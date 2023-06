Miss Universo SP acontece neste sábado e as 28 candidatas já estão em Ribeirão Preto; candidatas de Artur Nogueira e Holambra estão entre as selecionadas

Neste sábado, 10 de junho, acontece a grande final do Miss Universo São Paulo, às 21h, no Centro de Eventos do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto. As 28 mulheres selecionadas para a final, já estão na cidade cumprindo uma intensa agenda. Elas desembarcaram no último dia 06 e, na sexta-feira, 09, participam do desfile de preliminar, onde apenas 16 finalistas serão escolhidas, sendo 15 definidas pelo júri e 1 por voto popular. Porém, como todo concurso de Miss, o resultado parcial só será revelado na grande noite.

Todas participam da agenda de compromissos e da grande final. Uma novidade deste ano é que as notas não serão zeradas após desfile preliminar e sim somadas as demais notas no decorrer do concurso. “Esse ano o concurso terá como dinâmica acumular os votos da entrevista as notas da preliminar, e assim sucessivamente, a escolha do top 16, top 10 e posteriormente top 05, para que possamos chegar na decisão da Miss Universo São Paulo 2023”, reforça Eder Ignácio, coordenador do MUSP.

Para 2023, a competição traz aos palcos o tema “Ultra Eclética”, onde será possível permear o universo contemporâneo em vários momentos. A coroa da representante do estado de São Paulo no Miss Universo Brasil segue o mesmo tema, ela é inspirada na Fénix com o vermelho como destaque na pedraria.

“A paleta de cor deste ano vem toda em cima do tema, que é chamada de Golden Red, permeando os tons quentes das chamas como vermelho, dourado e preto. Em um dos blocos teremos nuances em prata no figurino do balé e, pontualmente, o branco será bastante usado em momentos específicos do espetáculo”, explica o coordenador.

Seguem na disputa as cidades de: Araras, Artur Nogueira, Assis, Barueri, Cajamar, Campinas, Cravinhos, Cruzeiro, Gavião Peixoto, Guariba, Guarulhos, Holambra, Ibaté, Itapevi, Itararé, Jarinu, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Porto Feliz, Ribeirão Preto, Santana de Parnaíba, São Caetano do Sul, São Carlos, São Paulo (capital), Socorro, Taubaté e Várzea Paulista.

PRÉ-SELETIVA PARA A FINAL

Na sexta-feira, dia 09, as misses terão um dia repleto de desafios e compromissos. Após toda a produção de beauty, elas chegam ao Centro de Eventos do RibeirãoShopping às 09h e permanecem até às 17h, momento em que sairão em busca de uma das 16 vagas finais. A preliminar será na PB Arts Gallery com um júri técnico para avaliação de desempenho, postura e beleza.

“Beleza somente nunca foi suficiente. Elas precisam ir além e mostrar muito mais do que a estética nos apresenta, por isso, todas passarão por uma agenda de compromissos que vão desde visita a patrocinadores até preparações de performance e desfile para apresentação da final”, conta Eder Ignácio.

Durante o desfile preliminar, as misses devem utilizar o traje de abertura, na sequência, biquíni preto cortininha e para finalizar a noite, um vestido longo. O desfile acontece entre às 18h30 e 20h e é somente para convidados. Após a preliminar, elas irão usufruir de um jantar super especial com trajes longos no charmoso restaurante The Same.

COROAÇÃO FINAL

Não houve esforços para que a final do Miss Universo São Paulo seja um grande espetáculo de gala, prova disso é a coroação final deste ano. Ainda seguindo o tema “Ultra Eclética”, a coroa da grande campeã foi construída após diversas reuniões e é inspiração na Fénix, um pássaro da mitologia grega que ressurgia das cinzas.

“Tivemos como inspiração este ano a Fénix, na mitologia representa uma força maior que renasce das cinzas e vai de encontro com o que queremos este ano. Que qualquer uma das nossas misses, independente das dores, das lutas e das guerras internas, renasçam das cinzas para que possam realmente fazer jus a nossa coroa”, disse Eder Ignacio em coletiva de imprensa.

SERVIÇO

Miss Universo São Paulo

Quando: 10 de junho de 2023

Onde: Centro de Eventos do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto

Horário: a partir das 21h com transmissão pelo canal de streaming Soul TV – canal U Miss e TV Onix para a região de São Carlos

Ingressos: Podem ser adquiridos pelo site: https://www.sympla.com.br/miss-universo-sp-2023__1976614