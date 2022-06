Mit Cup 2022: Cristiano Rocha e Minae Miyauti estão na vice-liderança da Outlander Sport R PRO, no final da quarta etapa

Carro #20 da Accert Competições completou as provas deste sábado (11/06) em quinto, terceiro e primeiro lugares, respectivamente, somando mais 92 pontos na classificação geral do campeonato, segundo lugar no dia. Na tabela do campeonato, equipe totaliza 348 pontos.

Estiva Gerbi (SP) – Vice de novo. Na soma do resultado das três provas deste sábado, 11 de junho, na quarta etapa da 23ª edição da Mitsubishi Cup, Cristiano Rocha e Minae Miyauti, da Accert Competições, ficaram com a segunda colocação, somando 92 pontos. Com este resultado, a equipe pulou para a vice-liderança da categoria na tabela de classificação do campeonato, totalizando 348 pontos.

As especiais do dia do mais tradicional rally monomarca da América Latina percorreram as fazendas da região de Estiva Gerbi, interior paulista, e tiveram aproximadamente 33 quilômetros cada uma. Diferente das etapas anteriores, em que boa parte do caminho era composto por canaviais altos, o percurso das provas deste sábado foram em área aberta, de vegetação baixa, com ótima visibilidade, com piso firme na maior parte.

A Outlander #20 da Accert Competições finalizou a primeira prova na quinta posição (31min59seg70), terminou em terceiro na corrida seguinte (31min36seg48) e venceu com confortável vantagem o último desafio (31min13seg28).

“Foi uma etapa disputadíssima, com todos os competidores andando muito forte, com a cronometragem apertada. O trajeto foi do jeito que gostamos. Não choveu durante as provas, mas encontramos alguns pontos de lama. Mas deu pra levantar poeira em alguns trechos e nos areões. A visão mais ampla do caminho ajudou na navegação. Prova muito prazerosa. Agora que estamos na vice-liderança é concentrarmos em fazer bons resultados nas próximas etapas e quem sabe conquistar o título”, pontuou Cristiano Rocha, piloto e líder da equipe Accert Competições.

As provas deste sábado tiveram transmissão ao vivo, por streaming, no canal Youtube da Mitsubishi Motors BR e foram a quarta da série de sete etapas previstas para a temporada 2022 da MitCup. A próxima está prevista para 30 de julho, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), mesmo palco da abertura e do encerramento, marcado para 26 de novembro. A competição passará também por Cordeirópolis, em 29 de outubro.

A Mit Cup é dividida em sete categorias, de acordo com o carro e o nível de experiência dos competidores: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pró, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pró, L200 Triton Spor R, L200 Triton Sport R Pró e L200 Triton Sport RS.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker e Poynting Antennas.

Confira o ranking do campeonato (cinco primeiros):

Outlander Sport R PRO

PILOTO

1) Eder Benito, 370 pontos

2) Cristiano Rocha, 348

3) Elcio Bardeli, 324

4) Emerson Destro, 298

5) Andrey Iltis, 246

NAVEGADOR

1) Fernando Abe, 370 pontos

2) João Luís Stal, 324

3) Sérgio Avallone, 298

4) Minae Miyauti, 282

5) Matheus Mazzei, 234