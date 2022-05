Mitsubishi Cup: Accert Competições voltará acelerar no próximo sábado

Evento de rali cross-country de velocidade será nesta semana, dias 20 e 21, em Ribeirão Preto/SP

No próximo sábado, dia 21 de maio, o elenco da 23ª edição do Mitsubishi Cup – mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina – irá se reunir em fazendas da região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para a terceira etapa da temporada 2022. A prova marca o final da primeira fase do calendário e as campanhas em busca do título do ano começam a ficar acirradas.

O piloto Cristiano Rocha e a navegador Minae Miyauti, da equipe Accert Competições, estão com ansiedade em alta para o retorno das disputas, ainda mais com o excelente retrospecto da etapa de Indaiatuba, o qual a dupla foi a grande vitoriosa na categoria Outlander Sport R PRO. A prova terá três voltas com aproximadamente 34 quilômetros cada de trechos cronometrados cada como desafio para os competidores.

“Estamos empolgados com a vitória da última etapa e vamos para essa etapa para alavancar um bom resultado com o intuito de somar mais pontos com visão no título do Mitsubishi Cup 2022”, destaca o piloto nascido em Irati /PR.

“O carro está pronto, foram poucos ajustes que foram necessários”, diz o piloto Cristiano Antonio Rocha que fará a sua primeira participação em eventos na cidade de Ribeirão Preto. “A equipe sairá da sede em Goiânia (GO) na quinta-feira, 19, de madrugada e seguirá direto para o local da prova”, finaliza.

Neste ano, três das sete etapas, 21 provas, do campeonato serão em Mogi Guaçu e todas no estado de São Paulo. As cidades de Ribeirão Preto, Jaguariúna, Indaiatuba e Cordeirópolis fazem parte do calendário.

As características da primeira etapa incluem piso de terra batida, que deve levantar poeira, e também de areia e cascalho.

O campeonato está dividido entre as categorias, L200 Triton Sport R PRO, L200 Triton Sport R, L200 Triton ER PRO, L200 Triton ER, L200 Triton Sport RS, Outlander Sport R PRO e Outlander Sport R.

A equipe Accert Competições recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama Pneus, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Poynting Antennas e Lamesa Cabos Elétricos.

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – RIBEIRÃO PRETO / SP

SEXTA-FEIRA (20/05)

07h00 às 12h00 – Abertura do parque de apoio – equipes – Talula Cable Park

08h00 às 18h00 – Secretaria de prova – Talula Cable Park

08h30 às 12h00 – Vistoria técnica – Talula Cable Park

13h00 às 16h00 – Segunda vistoria técnica – Talula Cable Park

13h00 às 14h30 – Treinos livres – Grupo A – pista

14h30 às 16h00 – Treinos livres – Grupo B – pista

16h00 às 17h00 – Treinos livres todos – pista

18h00 às 19h00 – Briefing – Talula Cable Park

19h00 às 21h00 – Confraternização – Talula Cable Park

SÁBADO (21/05) – 3ª ETAPA

07h15 às 07h45 – Entrada no Parque fechado – Talula Cable Park

08h20 – Saída do primeiro carro do parque fechado – Talula Cable Park

08h30 – Largada do 1º carro – prova 01 – pista

10h30 – Largada do 1º carro – prova 02 – pista

12h30 – Largada do 1º carro – prova 03 – pista

12h30 – Abertura do parque fechado – Talula Cable Park

14h30 às 15h30 – Premiação Mitsubishi Cup – Talula Cable Park

17h00 – Encerramento do evento – Talula Cable Park

–

CALENDÁRIO 2022 – MITSUBISHI CUP

Etapa 1 – 14/03 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 2 – 30/04 – Indaiatuba/SP – Fazenda Pimenta

Etapa 3 – 21/05 – Ribeirão Preto – Talula Clable Park

Etapa 4 – 11/06 – Estiva Gerbi/SP

Etapa 5 – 30/07 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 6 – 39/10 – Cordeirópolis/SP

Etapa 7 – 26/11 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

As datas e locais são passíveis de alteração.