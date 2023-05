Mitsubishi Cup: Cristiano Rocha e Minae Miyauti dominam e anotam a segunda vitória consecutiva

_Dupla da Accert Competições é líder absoluta na categoria Outlander

Sport R PRO. A segunda das sete etapas do calendário aconteceu em

Pirassununga, interior paulista_

A equipe Accert Competições participou com Cristiano Antonio Rocha e

Minae Miyauti do segundo encontro do Mitsubishi Cup, rali cross-country

de velocidade, que aconteceu no dia 29 de abril em Pirassununga (SP). O

circuito off-road esteve montado em um trecho de fazenda aos arredores

da cidade.

A dupla do carro #20 compete pela categoria Outlander Sport R e garantiu

a a vitória absoluta com a primeira posição nas três provas

realizadas no dia. “Nossa segunda etapa estava muito gostosa, percurso

bem rápido, que exigiu muita concentração e destreza na pilotagem”,

descreveu Cristiano Rocha. “Estou muito feliz com essa segunda vitória

consecutiva, o carro está maravilhoso e a equipe está de parabéns”,

completou.

Cristiano e Minae defenderam agressivamente a posição na tabela de

classificação, após o treino da sexta-feira, a primeira prova do

sábado foi excelente e controlaram as demais voltas a partir daí. Com

o mesmo empenho, foco e ritmo, a equipe Accert Competições pretende

manter a liderança nas cinco etapas restantes do campeonato para

garantir o bicampeonato no Mitsubishi Cup.

Foi uma prova de grandes emoções, após os estágios finais em

Pirassununga se concretizando a vitória no pódio veio mais uma

surpresa, Minae Miyauti recebeu o troféu de “Melhor Navegadora” da

etapa.

“Espero manter os ótimos resultados no restante da temporada, vamos

trabalhar duro e fazer de tudo para ajudar a trazer mais um título para

a equipe”, disse a navegadora.

A equipe é campeã do Mitsubishi Cup 2020 na divisão ASX RS,

vice-campeã de 2022. O próximo desafio do Mitsubishi Cup será em

Indaiatuba, no dia 27 de maio.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o

patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach

Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão,

Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink,

Audiovolks, Worker, Lamesa, Kisy Perian Moda Fitness, Café Rancheiro e

Poynting Antennas e Omnilink.

RANKING DO MITSUBISHI CUP (cinco primeiros colocados):

Categoria Outlander Sport R PRO

PILOTO

1) Cristiano Rocha, 206 pontos

2) Luís Octavio Kirschner, 179

3) Andrey Hilts, 174

4) Filipe Miranda, 164

5) Emerson Destro, 156

NAVEGADOR

1) Minae Miyauti, 206 pontos

2) Cadu Sachs Filho, 179

3) Filipe Felix Cançado, 174

4) Rodrigo Faiad, 164

5) Sergio Avallone, 156

–

CALENDÁRIO 2023 – MITSUBISHI CUP

_ETAPA 1 – 18/03 – Mogi Guaçu/SP_

_ETAPA 2 – 29/04 – Pirassununga/SP_

ETAPA 3 – 27/05 – Indaiatuba/SP

ETAPA 4 – 01/07 – Araras/SP

ETAPA 5 – 16/09 – Ribeirão Preto/SP

ETAPA 6 – 28/10 – São João da Boa Vista/SP

ETAPA 7 – 25/11 – Mogi Guaçu/SP