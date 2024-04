MM FESTIVAL REÚNE QUASE 100 SKATISTAS NA PRAÇA DO HALF

Cerca de duas mil pessoas passaram pela praça 9 de Julho (praça do Half), durante o dia todo no último sábado (28), para acompanhar as manobras dos skatistas que participaram do MM Skate Festival que a Prefeitura de Mogi Mirim promoveu, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Cali Skate Shop. No local, houve competições nas categorias infantil, iniciante e amador, com premiação em dinheiro e em materiais.

O festival trouxe a Mogi Mirim quase 100 skatistas de várias cidades da região (Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Espírito Santo do Pinhal, dentre outras), do Sul de Minas Gerais (Poços de Caldas, Bandeira do Sul e Jacutinga) e de outras regiões do do Estado de São Paulo, como Vargem Grande do Sul.

Também houve momentos de descontração, com a apresentação das bandas Gasolinos e Literais RG Dele. No espaço, também havia loja especialidade, praça de alimentação e brinquedo inflável. O objetivo do festival foi divulgar e popularizar o skate no município de Mogi Mirim.