MOBILIDADE: AÇÕES DO MAIO AMARELO COMEÇAM NESTA QUINTA-FEIRA EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realiza ao longo do mês de maio uma série de atividades em apoio à campanha Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Com uma programação voltada especialmente para trabalhadores de empresas do município, as ações buscam orientar motoristas e reforçar a importância de atitudes responsáveis no trânsito, contribuindo para a preservação de vidas. A agenda tem início nesta quinta-feira, dia 7 de maio, e se estenderá até o próximo dia 20 de maio.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana destaca que o Maio Amarelo é uma oportunidade para ampliar o debate sobre segurança no trânsito e incentivar a mudança de comportamento da população. “A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a construção de um trânsito mais seguro, humano e consciente para todos”, informa a pasta.