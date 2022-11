MOBILIDADE URBANA ORIENTA USO DO APLICATIVO ‘BUSÃO NA PALMA DA MÃO’

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, está orientando os usuários do transporte público da cidade a usarem o aplicativo de celular Busão na Palma da Mão (Cittamobi), que informa os horários e itinerários dos ônibus. Lançado em 2018, o aplicativo está disponível gratuitamente nas versões para Android e IOS.

Nesta terça-feira, dia 22 de novembro, funcionárias da empresa concessionária do transporte coletivo municipal estão no ponto de ônibus da Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna, das 7h às 15h, orientando os usuários a como baixar e operar o aplicativo. O trabalho no local também foi feito na última sexta-feira (18) e na segunda (21).

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, Ricardo Cortez, “a ideia é facilitar ainda mais o acesso da população ao app, sobretudo junto aos idosos e pessoas que têm mais dificuldades com a tecnologia”.

Nesta quarta, quinta e sexta-feira, o trabalho de orientação será feito na rodoviária de Jaguariúna, também das 7h às 15h.

A aposentada Lucila Muraro Masselani, moradora do bairro 12 de Setembro, aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Eu não conhecia o aplicativo. Ainda estou me familiarizando, as monitoras me ajudaram com as informações. Agora vou tentar usar para saber os horários dos ônibus”, disse a moradora.

O aplicativo funciona por geolocalização (GPS) e é atualizado em tempo real pela empresa responsável pelo transporte público, para conseguir levar os horários corretos de chegada de cada ônibus nos pontos de embarque e desembarque. A ferramenta é fácil de usar e, além de detalhar os horários, ainda traça as melhores rotas para cada usuário.