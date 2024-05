Mobilização pela paz lembra 159 vidas perdidas no trânsito em 2023

Na avenida John Boyd Dunlop, houve queda gradativa de 54% nas mortes. Homens ainda são as maiores vítimas fatais do trânsito

As 159 vidas perdidas no trânsito foram lembradas durante a abertura do Movimento Maio Amarelo 2024, que contou com caminhada e com uma mobilização no Largo do Rosário, nesta terça-feira, 7 de maio. O mapa da acidentalidade em Campinas em 2023 foi lançado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para alertar sobre as mortes no trânsito.

No ano passado, 159 pessoas morreram em 149 sinistros (acidentes) fatais em Campinas, sendo 79 (49,7%) em vias urbanas e 80 (50,3%) em rodovias no perímetro urbano. Os números alertam para o aumento de 5% nos óbitos em relação ao registrado em 2022, quando 151 pessoas morreram. Na comparação com os índices de 2014 (série histórica 10 anos), houve queda de 16% nos óbitos (190 x 159).

Na avenida John Boyd Dunlop os dados são positivos. Houve queda gradativa de 54% nas mortes registradas, passando de 13 em 2021 para oito em 2022 e seis em 2023.

Em 2022, a via recebeu a campanha de segurança viária “JBD: Morte Zerø no Trânsito”. Equipamentos de fiscalização eletrônica foram instalados em quatro pontos da via, com período de multas educativas e a avenida recebeu diversas intervenções para ampliar a segurança viária em pontos críticos. Em um raio de 300 metros dos novos radares instalados na JBD, nenhuma morte foi registrada.

“Esse resultado prova que as blitze de fiscalização, a sinalização de vias, as obras de geometria e as campanhas de segurança viária salvam vidas”, destacou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete. “Todas estas ações são essenciais, mas é junto com a sociedade que vamos conseguir atingir o objetivo de reduzir óbitos no trânsito. A responsabilidade é de todos”, completou.

Vítimas

Dos 159 óbitos, 83 (52%) eram motociclistas ou garupas, 44 (28%) eram pedestres, 26 (16%) ocupantes de demais veículos e seis (4%) eram ciclistas. Quatro vidas de pedestres foram salvas no ano passado, com redução de 8% nos óbitos em relação a 2022, quando 48 pedestres morreram.

Principais vítimas do trânsito em 2023, os motociclistas ou garupas registraram o índice preocupante de 17% de aumento as mortes – foram 71 em 2022 e 83 neste ano. A maioria (45) morreu em rodovias. De acordo com dados da Senatran, entre 2022 e 2023, a frota de motocicletas, motonetas e ciclomotores em Campinas cresceu cerca de 4% – de 150 mil para 156 mil.

Os homens representaram 83% (132) das vítimas fatais e as mulheres 17% (27). A faixa etária entre 18 e 29 anos responde por 38% do total (60 óbitos).

O excesso de velocidade foi responsável por 34% (51) dos 149 sinistros fatais e o álcool por 32% (47). A Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza o índice de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes para comparar as condições de segurança viária em todo o mundo. Em 2023, o índice de Campinas ficou em 13,96.

O Boletim de Vítimas Fatais no Trânsito em 2023 está disponível, na íntegra,no endereço bit.ly/boletimobitos2023 .

Ações pela vida

No final de abril, a Emdec também divulgou dados preliminares dos óbitos registrados no primeiro trimestre de 2024. Com seis mortes a menos nas vias urbanas de Campinas, o primeiro trimestre de 2024 registrou queda de 32% nos óbitos no trânsito em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 13 óbitos neste ano e 19 em 2023.

As ações da Emdec para salvar vidas no trânsito são contínuas. Entre janeiro e março de 2024, foram realizadas 79 ações educativas, que mobilizaram mais de 30 mil pessoas direta ou indiretamente.

Para dissuadir comportamentos de risco no trânsito, foram realizadas 46 operações integradas de fiscalização até abril, em parceria com a Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar, que resultaram em mais de 1,6 mil autuações.

Outra forma de evitar sinistros envolve as frentes de reforço da sinalização viária, realizadas de forma permanente. Entre janeiro e abril deste ano, foram 76,4 mil metros quadrados de sinalização horizontal, 2,2 mil placas implantadas e 185 rampas de acessibilidade.

Maio Amarelo 2024

O Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em apoio à Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas (ONU). Neste ano, com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o movimento propõe uma reflexão sobre o significado da paz e como ela pode guiar comportamentos mais seguros na circulação.

A programação completa, com as respectivas datas e locais, pode ser consultada no hotsite do Movimento, no endereço www.emdec.com.br/maioamarelo.