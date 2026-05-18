Moby Dick finaliza preparativos para feira de livros em prol da APAE

Ação beneficente acontece neste sábado (23) e domingo (24), a partir das 9h, na Rua Chico de Paula. Confira abaixo a programação completa.

Está tudo pronto para a 1ª Feira Beneficente de Livros Usados Moby Dick. A mobilização acontece neste final de semana e reúne várias atrações artísticas e culinárias, além de stands que vão de serviços de estamparia e impressão D3 a venda e troca de figurinhas da Copa.

Ao todo, mais de mil livros estarão à venda durante a feira, com valores entre dois e 15 reais. Toda a renda obtida na comercialização das obras será revertida à APAE de Mogi Guaçu. A expectativa, revelam os organizadores, é angariar recursos suficientes para suprir algumas necessidades pontuais da Associação. “Estabelecemos algumas metas para a nossa campanha e, com o aporte adicional da iniciativa privada, já estamos bem próximos do nosso objetivo. Contudo, acredito que teremos um bom retorno com a feira, o que nos permitirá, quem sabe, atender a outras demandas da APAE”, projeta Tarso Zagato, idealizador da ação e sócio-proprietário do Moby Dick Sebo e Bar.

Visando ampliar a adesão do público ao evento, a organização buscou o apoio de vários artistas da cidade, os quais se apresentarão gratuitamente durante a feira, em frente ao Moby Dick Sebo e Bar. No sábado, o multi-instrumentista Gui Lucas inicia os trabalhos, a partir das 17h. Na sequência, às 20h, é a vez do pop rock da banda Indecisão Coletiva, fechando o primeiro dia de atividades. No domingo, o som fica por conta do músico João Souza, às 15h, e da banda Vó Gerarda, às 17h, marcando o encerramento da mobilização.

Apoio e brindes

Além das atrações musicais, gastronômicas e culturais, também haverá o sorteio de brindes durante os dois dias da feira beneficente. Segundo Zagato, é um atrativo a mais proporcionado pelas empresas que estão apoiando a ação. “Muitas empresas parceiras entraram em contato com a gente e quiseram participar da campanha, patrocinando e doando produtos para sorteio ou venda, o que aumenta a arrecadação final. Agradeço a cada uma delas por este apoio e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estão doando tempo e esforço a esta causa”, conclui o organizador.

A 1ª Feira Beneficente de Livros Usados Moby Dick em prol da APAE de Mogi Guaçu tem o apoio de Faculdades Maria Imaculada, Cartão de Todos, Inovare Imóveis, Cervejaria Everbrew, DS Ergonomia, Arteiro Estamparia e Confecções, Bendito Boteco, Villa Tap House, Ozelo, Thiele Sociedade de Advogados, MB Automecânica, Martino e Penha Sociedade de Advogados e ImagiAção Impressões 3D.

Programação

Sábado:

– Início às 9h, com venda de livros, área de alimentação, stand para venda e troca de figurinhas da Copa, stand de camisetas e estamparia e stand de impressão 3D;

– 17h: Gui Lucas (voz e violão);

– 20h: Banda Indecisão Coletiva;

– 22h: encerramento das atividades.

Domingo

– Início às 9h, com venda de livros, área de alimentação, stand para venda e troca de figurinhas da Copa, stand de camisetas e estamparia e stand de impressão 3D;

– 15h: João Souza (voz e violão);

– 17h: Banda Vó Gerarda;

– 19h: encerramento das atividades.

Serviço

O quê: 1ª Feira Beneficente de Livros Usados Moby Dick.

Como: venda de livros usados a preços simbólicos, com atrações artísticas e doação integral da renda à APAE de Mogi Guaçu.

Quando: 23 e 24 de maio, sábado e domingo, a partir das 9h.

Onde: Moby Dick Sebo e Bar – Rua Chico de Paula, 412, Mogi Guaçu-SP.

Quanto: entrada gratuita, sem couvert artístico.