“Moda com propósito: Prefeitura de Engenheiro Coelho cria a ‘Boutique Solidária’ para vestir corações com solidariedade”

Na manhã hoje 18/07, o Fundo Social e a Assistência Social da Prefeitura de Engenheiro Coelho lançou o projeto “Boutique Solidária”.

Em uma cerimônia simples, o Prefeito Dr. Zeedivaldo, a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dra. Ana Paula de Sousa, o Vice-prefeito Adézio Dias, o Delegado da Receita Federal, Sr. Francisco Serrano, o representante do Instituto Pé na Lama, Sr. João Carlos, funcionários e público presente puderam conhecer o projeto. A Dra. Ana Paula acolheu todos os presentes e falou da importância de compartilhar a solidariedade em Engenheiro Coelho, enfatizando a ideia de proporcionar um ambiente semelhante a uma loja, onde os munícipes possam escolher suas roupas e levá-las para casa.

Em seguida, o Prefeito Dr. Zeedivaldo tomou a palavra e complementou a fala da Primeira-dama: “Estamos muito felizes em lançar a Boutique Solidária aqui em Engenheiro Coelho. Essa iniciativa reflete a essência do nosso compromisso com a comunidade. Queremos proporcionar um ambiente acolhedor, onde todos possam encontrar roupas de qualidade, de forma gratuita. A ideia da Boutique Solidária é realmente inovadora e tenho certeza de que será um sucesso. Conto com a participação de todos para que essa iniciativa se multiplique e faça a diferença na vida das pessoas”.

A ideia da Boutique Solidária é criar um ambiente semelhante a uma loja, porém com caráter gratuito. Para garantir que todos se beneficiem, foi estabelecido um limite de 5 peças de roupas por pessoa. Ao final, as roupas escolhidas foram entregues em uma sacolinha personalizada.

O evento ocorrerá hoje 18 e amanhã 19, das 10:00 as 11:00 e das 13 :00 as 16:00, no Salão Comunitário localizado no endereço Alcídes Fransisqueti, 436/556, Jardim Eldorado. A Assistência Social da Prefeitura de Engenheiro Coelho está lançando o projeto “Boutique Solidária” com o objetivo de promover a solidariedade e compartilhar roupas com aqueles que mais necessitam.

Equipe de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Engenheiro Coelho