Modalidade também colaborou para o vice-campeão geral da competição

O futebol de campo da Prefeitura de Amparo fechou a Copa Circuito das Águas Paulista com o título de campeão. A equipe orientada pelo professor Jura, da Secretaria de Esporte e Juventude venceu Lindoia por 3 a 1, no domingo, 23, em rodada na cidade de Pedreira.

Com o resultado, Amparo fechou a modalidade com 9 pontos, dois a frente de Jaguariúna e Serra Negra que somaram 7.

Com os pontos da modalidade, Amparo fechou a Copa Circuito das Águas em segundo lugar, totalizando 87 pontos, cinco a mais do que Pedreira.

Na soma geral, Amparo foi campeã também no voleibol e damas feminino; vice na bocha, malha, dominó masculino e voleibol masculino; terceiro lugar no dominó feminino e quarto colocado no tênis masculino e feminino, além do buraco feminino.

“Pontuamos em quase todas as modalidades e mostramos que mesmo após a pandemia, melhoramos os resultados do esporte de Amparo. O prefeito Carlos Alberto sabe da importância do fomento para a formação do cidadão e consequentemente os bons resultados”, disse o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão.