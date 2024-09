Modelo e Influencer Lavínia Rafaela Canhete, de Mogi Guaçu, Conquista 5º Lugar no Miss Brasil

A modelo guaçuana Lavínia Rafaela Canhete, de apenas 17 anos, brilhou no cenário nacional ao conquistar o 5º lugar no Miss Brasil Oficial da categoria Juvenil. O concurso, que celebra a beleza, talento e desenvoltura das jovens modelos do país, foi palco de mais uma conquista na promissora carreira de Lavínia.

Durante a competição, Lavínia desfilou em três categorias: traje típico, traje de banho e traje de gala. No desfile de traje típico, a jovem destacou-se ao incorporar uma passista de escola de samba, simbolizando a vibrante cultura carioca. Sua performance autêntica e cheia de energia rendeu aplausos calorosos do público e demonstrou a conexão especial que Lavínia possui com o samba e as tradições do Rio de Janeiro.

Nos desfiles de traje de banho e traje de gala, Lavínia mais uma vez mostrou elegância e confiança, características que marcaram sua participação no concurso e encantaram jurados e patrocinadores. Sua postura e simpatia foram elogiadas por todos, consolidando sua imagem como uma jovem promissora no mundo da moda.

Além de modelo, Lavínia é também uma influenciadora digital, onde compartilha sua rotina, dicas de beleza, moda e momentos especiais de sua carreira com seus seguidores. Para acompanhar suas novidades e projetos, siga-a no Instagram: @laviniacanhete_

Apesar da pouca idade, Lavínia já possui uma trajetória de sucesso em concursos de beleza, acumulando quatro títulos importantes em sua carreira: Miss Juvenil Mogi Guaçu 2023, Segunda Miss São Paulo 2023, Miss Juvenil Rio de Janeiro 2024 e Princesa dos Caminhoneiros de Mogi Guaçu 2024. Com o 5º lugar no Miss Brasil Juvenil 2024, a modelo dá mais um passo significativo em sua jornada.

Atualmente, Lavínia faz parte da agência Marichismodeloseventos, que tem sido fundamental em sua preparação e sucesso nos concursos de beleza.

A jovem modelo e influencer segue determinada em sua carreira, prometendo continuar encantando o público com seu talento, dedicação e paixão pelo mundo da moda.