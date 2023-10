Modernização e Revitalização do Espaço Cultural em Holambra

Na última semana, teve início a reforma do Centro de Cultura e Eventos Jan Heijdra. Localizado ao lado do Moinho Povos Unidos, este espaço desempenha um papel fundamental na promoção das artes e eventos locais. Agora, com a reforma em andamento, podemos antever um futuro brilhante para este centro cultural.

Transformação Abrangente

A reforma do Centro de Cultura e Eventos Jan Heijdra abrange uma série de melhorias essenciais que visam revitalizar e modernizar este espaço. Entre as principais intervenções, destacam-se:

1. Troca de Forros e Revestimentos

2. Manutenção dos Banheiros

3. Pintura Interna e Externa

4. Instalação de Iluminação Ornamental

5. Paisagismo

6. Ampliação do Estacionamento

Prazo de Conclusão

O trabalho de reforma está programado para ser concluído até outubro do próximo ano. Com esta data em mente, a comunidade cultural e todos os amantes das artes podem esperar ansiosamente a reabertura deste espaço e desfrutar de uma experiência cultural renovada e enriquecedora.

A reforma do Centro de Cultura e Eventos Jan Heijdra representa um investimento significativo na cultura local, e sua conclusão trará benefícios duradouros para cidade.