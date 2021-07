Mogi é a cidade que mais vacinou contra a Covid na região

A cidade de Mogi Mirim tem mostrado eficiência no combate à pandemia de Covid-19. A Secretaria de Saúde tem agido rápido e com estratégias certeiras para a vacinação de toda a população, no menor tempo possível.

O resultado disso é uma quantidade alta de doses aplicadas no Município, superando as expectativas em relação às demais cidades da região. De acordo com o último levantamento do Vacivida, a Mogi Mirim aplicou até ontem (20), 72.045 doses de imunizante contra a Covid-19.

Esse número representa 57,22% de toda a população! No comparativo com as demais cidades da região, Mogi Mirim é a que mais vacinou, ocupando o primeiro lugar do ranking regional de imunização: Itapira (55,93%), Holambra (54,32%), Espírito Santo do Pinhal (52,43%), Mogi Guaçu (48,43%), Santo Antônio de Posse (47,60%), Conchal (45,83%), Artur Nogueira (45,56%), Estiva Gerbi (44,09%) e Engenheiro Coelho (41,36%) aparecem na sequência.

Se levarmos em consideração apenas a população maior de 18 anos, os números de Mogi Mirim no combate à Covid-19 são ainda mais significativos. Do total populacional (acima de 18 anos) de 73.786 pessoas, 53.585 já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, o que representa 72,62% do público-alvo.

Dentre aqueles com 18 anos ou mais que já receberam a 2ª dose da vacina ou a dose única, Mogi Mirim já imunizou completamente 25% do público-alvo.

Todos esses dados revelam que Mogi Mirim está avançando rapidamente para proteger sua população da Covid-19. A expectativa da Secretaria de Saúde é cumprir o calendário de imunização à risca e, no máximo até a primeira quinzena de setembro, concluir a imunização do público-alvo (a partir de 18 anos), com a primeira dose do imunizante.

Fonte: Vacivida (20/07 – 09h03)