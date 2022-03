Mogi Guaçu atinge quase 317 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Em Mogi Guaçu, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua e os números são positivos. Nesta quarta-feira, 16 de março, a cidade atingiu a marca de 316.752 mil doses aplicadas desde o início da campanha, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

São 131.375 pessoas que receberam uma dose e outras 120.994 com duas doses de imunização. 60.284 indivíduos já tomaram a dose adicional e 4.099 cidadãos foram imunizados com a dose única.

Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde continua realizando nesta semana, a vacinação livre demanda de imunização contra a Covid-19 em adultos a partir dos 12 anos. Em seis delas também ocorrem imunização de crianças de 6 a 11 anos de idade.

Não há necessidade de agendamento e para os adultos estão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação da 3ª dose está disponível para as que tomaram a 2ª dose há quatro meses para pessoas acima de 18 de anos.

A Secretaria de Saúde destaca que as crianças de 6 a 11 anos imunizadas no dia 19 de fevereiro com a primeira dose contra a Covid-19 estarão aptas para a segunda dose a partir do dia 19 de março. Atualmente, seis postos de saúde têm o imunizante disponível para as crianças de 6 a 11 anos: Zaniboni I, Fantinato, Chaparral, Guaçu Mirim, Suécia e Ypê II.

A população deve verificar qual unidade tem o imunizante de acordo com o calendário abaixo.

Vacinação livre demanda de Covid-19

Período da manhã: 8h às 11h

Adulto – a partir dos 12 anos

Centro Oeste – quarta e quinta-feira

Zaniboni II – segunda e quarta-feira

Chaparral – terça-feira

Guaçuano – quinta-feira

Guacu Mirim – segunda, terça, quinta e sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira

Ypê Pinheiro – quarta e sexta-feira

Suécia – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Santa Cecília Fantinato – segunda, quarta e sexta-feira

– sexta-feira

Eucaliptos – segunda, quarta e sexta-feira

Rosa Cruz – segunda, terça, quarta e sexta-feira

Hermínio Bueno – terça-feira

Zaniboni I – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Alto dos Ypês – segunda-feira

Crianças – de 6 a 11 anos

Zaniboni I – segunda-feira

Fantinato – terça e quinta-feira

Chaparral – quinta-feira

Guaçu Mirim – quarta-feira

Suécia – sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira