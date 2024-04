Mogi Guaçu comemora 147 anos com show de Moysés Rico e Desfile Cívico

Mogi Guaçu celebra 147 anos no dia 9 de abril, próxima terça-feira, com programação cívica e cultural gratuita, aberta a todos os moradores. Na segunda-feira, dia 8, o Parque dos Ingás recebe shows da banda PopMind e do músico Moysés Rico, a partir das 18 horas. No dia seguinte, na manhã de aniversário, o tradicional desfile cívico-militar promete mobilizar o público na Avenida dos Trabalhadores.

“Mogi Guaçu, presente! Terra de cidadão consciente” será o tema do desfile de 9 de abril, com início previsto para às 8 horas. Como de praxe, a comemoração será aberta com a execução dos hinos Nacional e de Mogi Guaçu e o hasteamento das bandeiras, seguidos da apresentação cívico-militar. Gisele e Sandra Lima, pratas da casa, vão cantar os hinos acompanhadas da Banda Marcial dos Ypês e dos atiradores do Tiro de Guerra.

O desfile contará com a participação de alunos da rede municipal e de outras instituições, como grupo de escoteiros, Apae, Corporação Musical, além das forças de segurança do município, como a Guarda Civil Municipal (GCM), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil. “Vamos ter um desfile muito bonito na avenida, trazendo o que nossa cidade tem de melhor: sua gente”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Antes do desfile, na noite de segunda-feira, o palco do Ingás recebe shows da banda PopMind, com grandes sucessos da música pop e rock, e do sertanejo Moysés Rico, filho de José Rico, da dupla com Milionário. O espaço contará com praça de alimentação.