Mogi Guaçu confirma mais dois óbitos pela Covid-19 e 29 novos casos positivos

De Mogi Guaçu

Dois óbitos causados por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas. Neste mesmo período foram confirmados 29 novos casos positivos da doença. São 9026 casos no total. 8.848 deles, guaçuanos. 411 casos suspeitos aguardam confirmação. 68 pacientes encontram-se internados – 28 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A Prefeitura reforça a necessidade do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social. Para todos aqueles que perderam alguém nesse tempo de pandemia, nossas sinceras condolências! Juntos passaremos por tudo isso!